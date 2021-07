Philips Hue komt spoedig met een nieuwe meerkleurige lichtslang, de Philips Hue Gradient Lightstrip Ambiance. Dit is een nieuw model voor alledaags gebruik, in tegenstelling tot de Play-variant.

Eind vorig jaar kwam Philips met de Hue Play Gradient Lightstrip. Dit was de eerste lichtslang van Philips Hue waarin meerdere kleuren tegelijkertijd getoond kunnen worden. Maar deze Hue Play-lichtslang is bedoeld voor televisies, waarmee je in combinatie met Hue Sync een soort Ambilight-effect aan je televisie toevoegt. Het goede nieuws is nu dat er ook een alledaagse meerkleurige lichtslang onderweg is, genaamd de Hue Gradient Lightstrip Ambiance.



Philips Hue Gradient Lightstrip Ambiance op komst

De Duitse Hue-website Hueblog deelt de eerste beelden van de aankomende lichtslang. De nieuwe Philips Hue Gradient Lightstrip Ambiance is twee meter lang en heeft als unieke eigenschap dat hij dus meerdere kleuren tegelijkertijd kan tonen. De huidige standaard lightstrips van Philips Hue ondersteunen wel tot 16 miljoen kleuren, maar er kan er maar één tegelijkertijd getoond worden. Met de nieuwe aankomende Gradient-versie kun je dus op een nieuwe manier sfeer creëren met maar één enkele lichtslang.

Het is nog onduidelijk hoeveel verschillende kleuren de lichtslang tegelijker kan tonen. Het gaat in ieder geval om in totaal 16 miljoen kleuren. De nieuwe lichtslang heeft net als de standaard uitvoeringen een zelfklevende achterkant, zodat je hem makkelijk kan vastplakken onder bijvoorbeeld een keukenkast, achter een bureau of langs een trappenhuis. We weten nog niet wat de exacte helderheid wordt.

Naast de standaardversie, komt er ook een verlengstuk beschikbaar van één meter. Je kan hierdoor de lichtslang dus eenvoudig uitbreiden. De nieuwe Hue Gradient Lightstrip Ambiance zou zo’n €130,- kosten, in tegenstelling tot €80,- voor de gewone versie zonder meerkleurig licht. De verlengstukken zouden zo’n €60,- per stuk kosten.

Dynamische scenes in de Hue-app

De nieuwe lichtslang maakt gebruik van de dynamische scenes in de Hue-app. Philips heeft al laten weten dat er binnenkort een update voor de app komt met ondersteuning voor dynamische scenes, waarin de kleuren in verschillende transities in elkaar over lopen.

Wanneer de nieuwe meerkleurige lichtslang beschikbaar komt, is nog niet bekend. Vermoedelijk komt hij in de loop van het najaar beschikbaar, ergens vanaf september. Philips Hue kondigt meestal eind augustus of begin september, rond de techbeurs IFA, nieuwe producten aan. Binnenkort komt Philips Hue ook nog met nieuwe filament kaarslampen en lampen met 1600 lumen.