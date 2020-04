Met deze Philips Hue-lichtformules kun je lekkerder thuiswerken

Lichtformules voor thuiswerkers

Philips Hue Labs heeft 4 lichtformules gemaakt voor mensen dei moeten thuiswerken. Ze zijn bedoeld om geconcentreerd te werken, te ontspannen en om prettiger in slaap te vallen en te ontwaken. Je kunt ze gratis gebruiken via de Hue-app en ze zorgen ervoor dat de lampen in de juiste kleurtoon worden ingesteld, afgestemd op de taak die je wilt uitvoeren. ‘Workday breaks’ is een interessante instelling die je misschien nog niet zelf had bedacht: als je flink wat meters hebt gemaakt achter de keukentafel wil je ook wel even relaxen.

Bekijk ook Tips voor thuiswerken: apps, accessoires en meer voor Apple-gebruikers Moet je vanwege het coronavirus verplicht thuiswerken? Met deze tips voor thuiswerken creëer je thuis een prettigere werkomgeving. Met een extern scherm, standaard, apps en meer maak je het thuiswerken prettiger voor jezelf én je collega's.

Geconcentreerd werken met pauzes

‘ past de kleurtemperatuur aan op basis van je werkschema. Je geeft daarbij aan wanneer je werkt en wanneer je pauzes neemt. Tijdens het werken zijn de lampen ingesteld op maximale concentratie, maar daarna gaat de kleur op warm geel, zodat je tijdens je pauze even lekker kunt ontspannen. Je bepaalt zelf hoe lang je ononderbroken wilt werken en hoe lang de pauze vervolgens moet zijn. Deze formule kan gedurende de hele dag aan staan, tot het einde van de werkdag. Je zou bijvoorbeeld kunnen kiezen voor de bekende Pomodoro-aanpak, waarbij je 25 minuten werkt en vervolgens 5 minuten pauze neemt.

Slapen gaan

Met de ‘Personal go to sleep‘-formule gaan de Philips Hue-lampen rustig uit terwijl je al in bed ligt. Het gebeurt dus niet abrupt op een vast tijdstip. Dit is de tegenhanger van een wake up-light, waarbij de lampen juist steeds feller worden. Deze formule is volgens Hue Labs speciaal gemaakt voor mensen die geen vaste bedtijd hebben. Nu je vanuit huis werkt zul je misschien merken dat je wat langer op blijft, omdat je toch de volgende ochtend meteen achter je bureau kunt kruipen, zonder reistijd. Het werkt in samenwerking met accessoires zoals de Hue Dimmer Switch om het te activeren. Je kiest zelf welke kleurinstelling je wilt voor je ‘Personal go to sleep’-formule.

Zodra je in bed ligt activeer je deze formule en kunt vervolgens wegdromen.

Wakker worden

Wil je vervolgens weer op een prettige manier wakker worden, zonder dat je tot tien uur in je nest blijft liggen, dan is er de ‘Personal wake up’-formule. Hiermee kun je instellen hoe je lampen ‘s ochtends weer ingeschakeld moeten worden. Ben je een ochtendmens, dan is de ‘Power wake up’ iets voor jou, waarbij de lampen geleidelijk feller worden en er gebruik wordt gemaakt van het Energize-lichtrecept. Je kunt na het wakker worden meteen aan de slag.

Ben je ‘s ochtends wat slomer, dan is er ook het Relax-lichtrecept, waarmee je wat rustiger wordt gewekt. Al deze lichtrecepten (Energize, Concentrate, Read, en Relax) zijn trouwens ontwikkeld door lichtexperts, zodat het precies aansluit op de activiteiten die je wilt gaan doen.

Steeds warmer licht

Wil je overdag lekker werken, maar heb je geen behoefte aan het werk-pauze-schema dat we aan het begin van dit artikel hebben besproken, dan is er nog een vierde formule daarmee je uit de voeten kunt.

‘Time-based light‘ is ideaal voor mensen die alles willen regelen. Met behulp van een Hue Tap, bewegingssensor of dimmer kun je het licht afstemmen op het moment van de dag. In de ochtend staan je lichten dan wat helderder, terwijl ze vervolgens wat koeler worden om je geconcentreerd te laten werken aan je taken. Dat kan kantoorwerk zijn, maar huiswerk of hobby kan natuurlijk ook. Naarmate de dag vordert worden de kleurtemperaturen warmer.

Om de Hue Labs-functies te gebruiken heb je wel een bridge nodig. Met alleen de losse Bluetooth-lampen lukt het niet, maar de meeste mensen die Hue al wat langer gebruiken zullen hierbij al een bridge hebben aangesloten. Hou er nog even rekening mee dat de support voor de oude Bridge binnenkort wordt gestopt!