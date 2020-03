Philips Hue stopt met ronde eerste generatie Hue-bridge

Om al je Hue-lampen te kunnen bedienen, staan ze in verbinding met de bridge. Dit is een klein kastje dat verbonden is aan je router, zodat je je lampen kan bedienen als je verbonden bent met je netwerk én als je buitenshuis bent. De eerste generatie Hue-bridge werd in 2012 uitgebracht, maar binnenkort moet iedereen zijn Hue-lampen overzetten naar de nieuwere bridge.



Op haar pagina heeft Hue laten weten dat de ondersteuning voor de eerste ronde bridge ten einde komt. Sinds eind april 2019 zijn er geen updates meer uitgebracht voor nieuwe functies voor de oorspronkelijke bridge. Heb je nog zo’n oude bridge, dan beloofde Philips vorig jaar april dat je nog bijna een jaar gebruik kon maken van de huidige functies. Er zijn dan ook nog wel updates voor de beveiliging voor de oude bridge verschenen, evenals voor de samenwerking met de Hue-app.

Vanaf 30 april 2020 komt er echt een einde aan de ronde bridge. Er verschijnen dan helemaal geen software-updates meer en je kan je lampen dan ook niet meer op afstand bedienen. De functies blijven dan nog beperkt tot het binnenshuis bedienen van de lampen via de speciale versie van de Hue-app, die alleen geschikt is voor deze ronde bridge.

Voor gebruikers van de huidige vierkante bridge verandert er niets.

Philips waarschuwt dat de oude bridge kan blijven werken met oudere versies van de apps en andere software, maar de veiligheid kan niet gegarandeerd worden. Op de eerder genoemde pagina somt Philips de verdere ondersteuning van alle bridges op.

Veel voordelen aan de vierkante bridge

De losse vierkante V2 Hue-bridge heeft een aantal voordelen. Voor Apple-gebruikers betekent dit ondersteuning voor HomeKit, dat niet mogelijk was met de eerste generatie bridge. Bovendien kun je dan rekenen op jarenlange ondersteuning en de nieuwste functies als die toegevoegd worden aan de Hue-app. De vierkante en huidige Hue-bridge is bij een aantal winkels te bestellen:

De bridge is ook beschikbaar in combinatie met een set lampen. Zo is er een set met witte E27-lampen (€81,99) of een set met twee gekleurde E27-lampen en een dimmer (€129,95).

In onze aparte tip lees je hoe je van de oude Hue-bridge moet overstappen naar de nieuwe bridge. Meer over Philips Hue lees je in ons uitgebreide uitlegartikel.

