Strava Routes vindt rustige plekken voor hardlopen en fietsen

Strava Routes vindt rustige plekken

Strava heeft een nieuwe functie voor betalende Summit-gebruikers. Zij kunnen een workout laten genereren op basis van hun voorkeuren. Daarbij wordt rekening gehouden met de drukte, hoogteverschillen en meer. Ook laat de functie zien hoe lang het duurt op basis van je gebruikelijke tempo en welke soorten terrein je kunt verwachten. Een topografisch overzicht laat zien op elke plekken je heuvels moet beklimmen. Maar het meest handige voor tijden van social distancing is dat je een heat map over de route heen kunt leggen, zodat je weet hoe druk het onderweg is.



3 miljard workouts

De functie is vooral bedoeld om geïsoleerde plekken te vinden, waar je zorgeloos buitenshuis kunt gaan sporten. De heatmaps ken je misschien al van een eerder moment dat Strava in het nieuws was: toen werden de locaties van geheime militaire bases onthuld omdat militair personeel gebruik maakte van de app. Deze keer heeft Strava een positievere insteek gevonden, om te zorgen dat mensen bij elkaar uit de buurt blijven. Wel profiteer je van het feit dat Strava de activiteiten van 3 miljard workouts heeft verzameld en dus precies weet welke routes leuk en op dit moment toch niet druk zijn.

De hoogteverschillen haalt Strava van OpenStreetMap, de grootste open source-collectie met terreindata. Je kunt dit gebruiken op bepaalde sporthorloges, zoals de Garmin Fenix 6. Voor mensen die al wel eens de Route Builder webtool van Strava hebben gebruikt, zal het bekend klinken. Die gebruikt echter alleen populaire routes en je moet dan zelf nog kiezen. De nieuwe functie regelt alles voor je. Als jij geen heuvels wilt, dan houdt Strava Routes daar rekening mee. Locatie, lengte en ondergrond (asfalt of onverhard) tellen ook mee.

Ben je Garmin-gebruiker, dan kun je de route maken op de desktop en dan de GPX-route naar je Garmin sturen. Voor de iPhone kun je bijvoorbeeld de app GPX Viewer gebruiken.