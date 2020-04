Apple heeft weer een geheel nieuwe serie op Apple TV+ gezet. Het gehele seizoen van Home Before Dark, een spannende dramaserie over een negenjarige verslaggever, is nu te zien.

Heb je alle series, documentaires en films op Apple TV+ allemaal al gezien? Dan is er goed nieuws, want er staat weer een nieuwe serie voor je klaar die je in één keer kan bingewatchen. Home Before Dark gaat over een negenjarige verslaggever en is geïnspireerd op het leven van de jonge Amerikaanse journalist Hilde Lysiak. In deze mysterieuze dramaserie gaat de jonge Hilde op zoek naar de waarheid rondom een oude zaak.



Home Before Dark kijken op Apple TV+

Hilde Lysiak is het jongste lid van de Society of Professional Journalists. Ze schrijft voor de lokale nieuwskrant Orange Street News en heeft ook een reeks boeken uitgebracht. Home Before Dark is dus een nieuwe Apple-original die op haar leven geïnspireerd is. In de serie verhuist het negenjarige meisje Hilde van Brooklyn naar een klein dorpje waar haar vader ooit opgroeide. Al snel stuit ze op een oude cold case, maar iedereen in het dorp lijkt hierover te zwijgen. Zelfs haar vader, die op één of andere manier als jonge puber betrokken lijkt bij deze zaak.

De hoofdrol van de jonge Hilde wordt gespeeld door Brooklynn Prince. Andere rollen zijn er voor Jim Sturgess, Abby Miller, Kylie Rogers en Adrian Hough. De serie is gemaakt door Dara Resnik en Dana Fox. Het zijn niet de allergrootste namen, maar desalniettemin ziet de serie er veelbelovend uit. Op Rotten Tomatoes krijgt de serie een score van 70% op basis van tien critcs. Dat betekent dat zeven van de tien recensenten de serie positief beoordelen. De gehele serie is nu in zijn geheel te zien. Home Before Dark bestaat uit tien afleveringen van elk ongeveer drie kwartier.

Er is inmiddels al een tweede seizoen besteld, maar wanneer deze te zien is, is nog niet bekend. Andere series die er binnenkort aankomen zijn Defending Jacob, Central Park en meer. Bekijk ook ons eerdere artikel over Apple TV+ series voor het voorjaar van 2020.