Philips Hue Festavia kerstverlichting komt terug: nu in 3 lengtes

De Philips Hue Festavia kerstverlichting wordt in 2023 opnieuw uitgebracht, nu in een nieuwe generatie en in drie verschillende lengtes. Dat blijkt uit een publicatie van goedkeuringsinstantie FCC, die vrijwel zeker betrekking heeft op de nieuwe kerstverlichting.

Een grappig detail is dat de goedkeuring in werkelijkheid is verstrekt door KIWA in Apeldoorn. KIWA is het voormalige Keurings Instituut voor Waterleiding Artikelen en is tegenwoordig in zo’n 50 landen actief. Ze voeren ook inspecties en tests uit voor de Amerikaanse FCC, al is de daadwerkelijke test in dit geval uitgevoerd door een ander testlab, DEKRA in China. De officiële bevestiging van Signify is al min of meer aanwezig op de ‘oude’ productpagina van vorig jaar. Daar is te lezen: Het nieuwe Festavia lichtsnoer is beschikbaar in 2023!”



We gaan er vanuit dat het lichtsnoer dit jaar op tijd klaar is voor de aanstaande feestdagen. In 2022 werd de Festavia-kerstverlichting pas in november uitgebracht. We kregen toen de indruk dat Signify vertraging had opgelopen met de productie en toch nog snel de Festavia-lampen wilde introduceren om de eerste ervaringen op te doen. Binnen een paar dagen was het product uitverkocht.

Hoewel… Signify blijkt toch nog wat oude voorraad te hebben gevonden en verkoopt die met korting via de Zwitserse Hue-site. Het gaat hier waarschijnlijk om een restant dat nog snel opgeruimd moet worden voordat de tweede generatie in de winkel ligt. Of dit een goede aankoop is kunnen we moeilijk beoordelen, aangezien uit de FCC-publicatie nog niets blijkt over nieuwe functies.



De verpakking van de Festavia-kerstverlichting: na gebruik makkelijk op te rollen.

Uit de FCC-publicatie blijkt verder dat de vertrouwelijke informatie in het document pas na 24 januari 2024 gepubliceerd mag worden, dus ruim na de kerstdagen. Ook blijkt dat er drie modelnummers zijn getest, namelijk 9290036744, 9290036745 en 9290036746. Omdat het hier om producten voor de Amerikaanse markt gaat, zullen het geen varianten zijn met verschillende stekker, bedoeld voor verschillende regio’s. We gaan er vanuit dat het om drie lengtes van het lichtsnoer gaat. Eerder liet Signify tijdens een media-event ook al aan ons doorschemeren dat er voor 2023 meerdere lengtes waren gepland.

Lees onze Philips Hue Festavia review als je meer wilt weten. Wie haast heeft en nu alvast in kerstsferen wil komen is aangewezen op de Italiaanse Twinkly-kerstverlichting, die in allerlei varianten en op brede schaal verkrijgbaar is.