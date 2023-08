Philips Hue heeft al diverse inbouwspots met armatuur in het assortiment en heeft daarnaast ook de GU10-lampen. Maar het assortiment wordt uitgebreid, zo schrijft Hueblog. Hoewel ze nog niet officieel zijn aangekondigd, weten we wel al wat de nieuwe MR16/GU5.3 Hue-spotjes gaan kosten en welke modellen er komen.



Philips Hue GU5.3/MR16 spots

Het zou gaan om zogenaamde 12-volt spotjes, die te herkennen zijn aan de platte bovenkant en de twee contactpinnetjes aan de onderkant. Philips Hue had nog geen geschikt model lamp voor dit type aansluiting in het assortiment, maar daar komt dus verandering in. In totaal komen er twee soorten kleine MR16/GU5.3 inbouwspots van Philips Hue, die verkrijgbaar zijn in twee pakketten:

Hue White Ambiance 12V MR16 spot (prijs nog niet bekend)

Hue White Ambiance 12V MR16 Spot Twin Pack: twee stuks voor €64,95

Hue White and Color Ambiance 12V MR16 Spot: één stuk voor €64,95

Hue White and Color Ambiance 12V MR16 Spot Twin Pack: twee stuks voor €109,95

De White Ambiance-variant kan verschillende tinten wit licht tonen, wat bijvoorbeeld handig is voor bij de wc. De White and Color Ambiance-versie ondersteunt miljoenen kleuren, zoals veel andere gekleurde Hue-lampen al hebben. Het is nog niet bekend wanneer deze nieuwe kleine spotjes precies beschikbaar komen, maar naar verwachting zullen ze rond de IFA-beurs in Berlijn aangekondigd worden. Philips Hue kondigt tijdens deze beurs altijd de nieuwe najaarscollectie aan, waarna ze kort daarna verkrijgbaar zijn. De IFA 2023 is van 1 tot en met 5 september.

Meer op komst van Philips Hue

De afgelopen tijd zijn er meer nieuwe producten uitgelekt. Zo werkt Philips Hue ook aan meerdere beveiligingscamera’s om je huis te kunnen beveiligen. Deze zullen vermoedelijk samenwerken met je bestaande Hue-lampen. Ook komen er nieuwe contactsensoren aan, bedoeld voor je raam of deur.

Daarnaast komt de Philips Hue Festavia dit jaar weer terug, zoals we eerder ook al schreven. Er komt ook een langere versie met 500 lampjes. De prijzen zijn nu ook bekend. De bestaande variant gaat in prijs om hoog naar €219,95 (was €159,95), terwijl de langere versie vermoedelijk €359,95 gaat kosten. Er komt ook nog een kleinere versie die mogelijk alleen bij Hue zelf te koop zal zijn.

Tot slot wordt er nog gespeculeerd over een nieuwe generatie van de Hue Play HDMI Sync Box. Deze zou ondersteuning krijgen voor 8K en in augustus of september verkrijgbaar worden. Er is op dit moment nog geen verdere informatie over de beloofde Matter-support van Philips Hue, maar daar zouden we ergens de komende maanden meer over kunnen horen.