WiZ home monitoring-systeem

We waren onlangs blij verrast dat WiZ voor Matter heeft gekozen. Dat maakt deze lampen opeens wél interessant voor HomeKit-gebruikers. Toen WiZ (een zustermerk van Philips Hue) onlangs een digitale persmeeting aankondigde, waren we dan ook meteen geïnteresseerd: misschien nog meer nieuws rondom Matter? Helaas niet: er komt een “uniek home monitoring-systeem” aan, bestaande uit een beveiligingscamera en lampen met ingebouwde bewegingsdetectie. Het is voor Apple-gebruikers een moeilijke aanschaf, want HomeKit-ondersteuning zit er niet in. En Matter werd niet eens genoemd. Logisch ook, aangezien camera’s nog geen ondersteunde productcategorie binnen Matter zijn. Wat heb je er als Apple-gebruiker dan wel aan?



Alleen Google Home en Alexa

Het nieuwe Wiz home monitoring-systeem werkt alleen met Google Home en Alexa . Het lijkt dan ook vooral bedoeld voor Android -gebruikers en de (kleine) groep Nederlanders die voor aansturing met Amazon Alexa heeft gekozen. Daarnaast heb je voor veel functies de eigen WiZ-app nodig, dus als je toch al geen behoefte had om alles via één centrale (Woning-)interface te regelen, dan is dit systeem te overwegen. Ook beginnende smart home -gebruikers, die geen behoefte hebben aan toekomstige integraties, kunnen ermee uit de voeten. Om een indruk te geven van de kosten: de WiZ Indoor Camera kost €89,99 en de complete WiZ Home Monitoring Starter Kit (camera + drie lampen) is aan te schaffen voor €159,99.

Dat het systeem uniek is, klopt op zich wel. De lampen van WiZ beschikken over ingebouwde bewegingsdetectie, genaamd SpaceSense. Hiermee kun je ongewenste beweging detecteren, zonder dat je een aparte bewegingssensor nodig hebt. Deze lampen waren al langer beschikbaar. De fabrikant breidt het verlichtingssysteem nu uit met de WiZ Indoor Camera en nieuwe Home Monitoring-functies in de app. Zo kun je beter reageren op gedetecteerde beweging en met de camerabeelden beoordelen of er actie nodig is.

Inbrekers afschrikken met licht

Volgens WiZ is verlichting een van de meest effectieve manieren om potentiële indringers af te schrikken. De lampen door in- en uitschakelen de indruk wekken dat je thuis bent en als er toch een ongewenste gast is binnengedrongen, kun je deze persoon wegjagen door de lampen opeens heel fel te zetten, of een misselijkmakend knipper- en lichtpatroon te activeren. Het systeem heeft ook een vakantiemodus, die je inschakelt via de app.

Bij detectie van beweging knipperen de WiZ-lampen binnen en buiten, zodat ook de buren zien dat er ongewenste activiteit is geconstateerd. Je krijgt een melding op je telefoon en kan via de camera zien wat er aan de hand is. De Home Monitoring-functies in de app zijn nieuw, net als de nabootsing van aanwezigheid. Op willekeurige tijdstippen gaan de lichten in huis automatisch aan, om de indruk te wekken dat er iemand thuis is.

De WiZ Indoor Camera is de eerste camera die WiZ op de markt brengt. De fabrikant geeft er weinig specs, behalve dan dat er een kijkhoek van 120 graden aanwezig is, dat de beelden full HD zijn en dat er een SD-kaartsleuf aanwezig is voor opslag. Optioneel kun je een abonnement afsluiten om de dagen maximaal 30 in de cloud op te slaan. Nachtzicht is ook aanwezig en je kunt privacyzones aanwijzen die niet in beeld moeten worden gebracht.

Prijzen en beschikbaarheid