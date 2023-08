Als je kijkt naar aanbieders van 5G-abonnementen, dan is er jarenlang weinig keuze geweest. Je kunt terecht bij de vier grote providers Vodafone, T-Mobile, Tele2 en KPN maar bij de budgetproviders had je tot nu toe alleen de mogelijkheid om 4G-snelheden te gebruiken. Daar komt verandering in nu Ben als eerste budgetprovider ook een 5G-bundel gaat aanbieden. Met maximaal 300 Mbps (download) zitten ze net onder de snelheid van T-Mobile en Tele2, die maximaal 450 Mbps leveren. Ter vergelijking: bij Vodafone krijg je tot 1 Gbps en ben je een stuk beter af.



Ben-klanten betalen €1 per maand extra om toegang te krijgen tot het 5G-netwerk. Dit kan via de Ik Ben-omgeving voor nieuwe en bestaande abonnementen. Momenteel krijg je via het 4G-abonnement van Ben snelheden van respectievelijk 200 Mbps (download) en 50 Mbps (upload) en kunt dat met de 5G-bundel verhogen naar 300 Mbps (download) en 75 Mbps (upload).

Hieronder zie je de 5G-snelheden in een tabel, met nieuwkomer Ben onderaan het lijstje:

Provider 4G-snelheid 5G-snelheid Vodafone 350 Mbps (4G+) 1 Gbps KPN 225 Mbps (4G+) 500 Mbps T-Mobile 256 Mbps (Go-abonnementen) 450 Mbps Tele2 225 Mbps (Unlimited) 450 Mbps (+€2) Ben 200 Mbps (4G) of 275 Mbps (4G Extra Snel) 300 Mbps

Ben-klanten hadden al de mogelijkheid om voor €1 extra per maand te upgraden naar het 4G Extra Snel-abonnement van 275 Mbps (download) en 60 Mbps (upload), maar dat wordt door de komst van de 5G-optie overbodig. Klanten die op dit moment gebruik maken van de 4G Extra Snel-bundel worden automatisch omgezet naar het nieuwe 5G-abonnement. Heb je echter een toestel dat geen 5G ondersteunt (oftewel een iPhone 11 of ouder) dan houden deze klanten de 4G Extra Snel-snelheden. Ben verhoogde afgelopen juli de snelheden van de verschillende abonnementen.

Zo werd de downloadsnelheid van het standaard 4G-abonnement omhoog van 100 naar 200 Mbps en werd de uploadsnelheid vervijfvoudigd. Ook kregen klanten die meerdere Ben-abonnementen op hetzelfde adres of T-Mobile voor Thuis hebben, nog wat extra data. Ben profileert zich in reclames als een no-nonsense provider waarbij je je smartphone niet te veel moet gebruiken. Je krijgt bij Ben 15 GB data voor €11 per maand en als je toegang wil tot het 5G-netwerk kost je dat dus €12 per maand (oftewel €1 extra).