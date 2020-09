Slimme sloten-fabrikant Nuki heeft vandaag een paar nieuwigheden aan te kondigen. Het slimme deurslot is vanaf nu ook verkrijgbaar in een speciale witte Limited Edition en er komt een Power Pack aan. Fans van het merk kunnen lid worden van de Nuki Club.

Nuki Club

De Nuki Club is bedoeld voor fans van de fabrikant. Zij kunnen bij aanschaf van een nieuw slot lid worden van de Nuki Club. Bestaande gebruikers melden zich aan via de app. Vervolgens kun je aanbiedingen van Nuki bekijken, je krijgt voorrang bij het bestellen van nieuwe producten en je kunt vrienden en kennissen overhalen om ook een Nuki-deurslot aan te schaffen. Daar staat een beloning tegenover, al maakte de fabrikant nog niet bekend wat dit is. Het lidmaatschap is gratis en staat open voor iedereen die een Nuki-slot bezit.





Nuki Power Pack

Nuki Power Pack is een oplaadbare batterij voor het Nuki-deurslot. Deze is speciaal gemaakt voor de slimme deursloten van Nuki en vervangt de losse batterijen die je normaal moet plaatsen. Wanneer de Power Pack volledig is opgeladen, kan hij het Smart Lock tot 12 maanden van stroom voorzien. Via meldingen in de Nuki-app krijg je een waarschuwing als het batterijniveau onder de 20% zakt.

Normaal moet je het slot voorzien van losse batterijen, die je na gebruik misschien weggooit. Het Nuki Power Pack is geschikt voor alle generaties van de Smart Lock en is bedoeld als duurzamer alternatief. Het accupakket beschikt over twee USB-poorten om op te laden. Opladen kan ook terwijl het accupakket in het slot zit. Zo’n Battery Pack is echter niet verplicht, want je kunt ook nog steeds je eigen (oplaadbare) batterijen plaatsen.

De Nuki Power Pack is vanaf oktober 2020 verkrijgbaar in de Nuki online shop en heeft een verkoopprijs van €49.

Nuki White Limited Edition

Nuki ontdekte dat bijna de helft van de huizen een voordeur hebben die aan de binnenkant wit is. Vandaar dat er nu een Nuki Limited Edition in de kleur wit aankomt. Technisch gezien is het deurslot hetzelfde als de Nuki Smart Lock 2.0, alleen de kleur is anders. Je kunt het naar believen overschilderen in elke gewenste kleur.

Je koopt de Nuki White Limited Edition in een pakket van €299, bestaande uit het deurslot, Nuki Bridge en een witte uitvoering van het Power Pack.

Nuki heeft tijdens de ontwikkeling van deze speciale variant nagedacht over gekleurde hulzen of frontjes, die je om het deurslot zou kunnen schuiven. Maar de onderdelen zitten zo aan elkaar vast, dat dit niet haalbaar bleek.

Nuki-installatieservice op proef

Nuki introduceert ook een installatieservice, maar daar hebben we hier in Nederland en België helemaal niets aan. In de steden Wenen, München, Berlijn, Düsseldorf en Keulen wordt het binnenkort mogelijk om een installatieservice in te schakelen. Het gaat om een proef. Als dit succesvol blijkt zal het worden uitgebreid naar andere steden. Klanten blijken vooral behoefte te hebben aan hulp bij het installeren van het deurslot in combinatie met de Nuki Opener, die moet worden aangesloten op de intercom.

Bekijk onze gids over Nuki om te ontdekken wat je met het deurslot en de bijbehorende accessoires zoal kunt doen. Of lees onze Nuki 2.0 review om te weten te komen wat onze ervaringen zijn.