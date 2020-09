Alles gaat dit jaar net een beetje anders dan normaal. Zo ook de massaproductie van de iPhone 12. Apple kondigt de nieuwste modellen waarschijnlijk eind van de maand of in de eerste helft van oktober aan, wat een paar weken later is dan normaal. Dat die aankondiging op een later moment komt dan voorgaande jaren, komt omdat de massaproductie van de iPhone 12 ook later begint. Volgens Nikkei start Apple halverwege september met de productie van de iPhone 12.



‘Massaproductie iPhone 12 in september’

De eerste productie van de iPhone 12 start in beperkte mate midden september, zo zegt de Japanse zakenkrant. In de weken daarna gaat de massaproductie in grotere schaal van start, tussen eind september en begin oktober. Apple heeft daarmee volgens Nikkei de vertraging van de iPhone 12 tot een minimum weten te beperken. Apple zou beginnen met de productie van het 6,1-inch OLED-model. Deze mogelijke iPhone 12 Max wordt de opvolger van de iPhone 11. Deze iPhone 12 heeft twee camera’s aan de achterkant en zou verantwoordelijk zijn voor zo’n 40% van de productie.

In totaal brengt Apple vier nieuwe iPhones uit: de 5,4-inch iPhone 12, 6,1-inch iPhone 12 Max, 6,1-inch iPhone 12 Pro en 6,7-inch iPhone 12 Pro Max. Er zijn al diverse geruchten over de iPhone 12 geweest, van display tot camera’s. Apple heeft al laten weten dat de datum van de iPhone 12 dit jaar ‘een paar weken later’ is dan normaal. Apple zou de nieuwe toestellen in twee fases uit willen brengen.

‘AirTag al in productie’

De AirTag, Apple’s Bluetooth-tracker als concurrent voor Tile, komt er ook binnenkort aan. De productie van de AirTag zou inmiddels al gestart zijn. Recente geruchten voorspelden dat de release van de AirTag gelijk is met die van de iPhone 12. Dat zou dus betekenen dat de AirTag ook tijdens het aankomende event aangekondigd gaat worden. Andere producten die Apple nog op de planning heeft, zijn de nieuwe Apple Watch Series 6, nieuwe iPad Air 2020 en een nieuwe HomePod. De eerste twee worden mogelijk vandaag aangekondigd, terwijl de HomePod mini mogelijk iets later komt. Apple heeft ook nog beloofd dat ze dit jaar met een Mac met eigen Apple Silicon komen.

