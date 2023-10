In onze iPhone 15 Pro Max review schreven we al, dat het jammer is dat snelladen niet is verbeterd: “Dit gebeurt nog steeds op maximaal 27 Watt, ongeacht de adapter die je gebruikt.” We hadden graag gezien dat het was opgetrokken naar 35 Watt, zodat het mooi aansluit op de specs van Apple’s dubbele usb-c-lader van 35 Watt. In de Apple Store krijg je het advies om de 20 Watt-oplader van 25 euro te gebruiken, maar is dat optimaal of proberen ze je maar wat aan te smeren? De oplader van 20 Watt blijkt zo gek nog niet, zo blijkt uit een oplaadtest op YouTube. Apple’s 30 Watt adapter laadt het snelst, maar met een 20 Watt adapter ben je vrijwel net zo snel en hij is een stuk goedkoper.

20 Watt of 30 Watt, welke is sneller?

De YouTuber vergeleek de 30 Watt stroomadapter die je bij de MacBook krijgt (en die ook los verkrijgbaar is) met de 20 Watt adapter die Apple adviseert voor het opladen van recente iPhones. De ene kost 45 euro terwijl de andere voor 25 euro in de schappen ligt. Vooral als je een wat groter toestel hebt zoals een iPhone 15 Plus of iPhone 15 Pro Max is snelladen een must. ’s Nachts kun je je toestel rustig opladen met de traagst mogelijke adapter die kunt vinden, maar als je overdag met een fotoshoot bezig bent, wil je snel weer verder kunnen. Welke adapter is dan de ideale afweging tussen snelheid, kosten, afmetingen, gewicht en andere factoren? Die van 20 Watt, zegt YouTuber Brandon Butch in zijn filmpje. En hij kan het ook onderbouwen.

De YouTuber gebruikte beide opladers om een iPhone 15 Pro Max volledig op te laden van 0% naar 100%. De 30 Watt-oplader deed daar 2 uur 11 minuten over en bij de 20 Watt-oplader was dit 2 uur 21 minuten. Dit is een verschil van slechts 10 minuten. Op zo’n totale tijdsduur maakt dat niet zoveel uit, waardoor het eigenlijk geen zin heeft om te investeren in een veel duurdere lader. Tijdens het opladen was het verschil in batterijstatus nooit meer dan 4%. Als je dan ook nog bedenkt dat de 20 Watt-oplader compacter en lichter is om mee te nemen en gemakkelijker in een stekkerblok past, dan begrijp je waarom de 20 Watt oplader ideaal is.

Het batterijniveau van de iPhone 15 Pro Max na 90 minuten laden: een adapter van 20 Watt of 30 Watt verschilt nauwelijks.

Gebruik de adapter die je hebt (of haal een goedkope)

Er zijn situaties denkbaar waarbij je toch beter een MacBook-oplader van 30 Watt of meer kunt meenemen, namelijk wanneer je onderweg moet werken en ook je MacBook wilt opladen. In dat geval maakt een 140 Watt lichtnetadapter van €105 echt wel verschil – en je kunt ‘m ook nog gebruiken om je iPhone veilig op te laden via de usb-c-poort. Een goedkopere optie is Apple’s 35 Watt usb-c-adapter met dubbele aansluiting. Hier kun je tegelijk je iPhone en een MacBook Air van stroom mee voorzien.