Er is één iPad die in 2022 geen update heeft gekregen en dat is de iPad mini. Wat kunnen we van de zevende generatie iPad mini verwachten? Op deze pagina lopen we de verwachte functies langs.

Toen de zesde generatie iPad mini in 2021 een redesign kreeg, waren de reacties over het algemeen positief. Ook de mini was wel eens aan een nieuw uiterlijk toe en de pasteltinten vielen goed in de smaak. Het leek op een kleinere versie van de iPad Air, er zat een nieuwe processor in en het scherm was een stuk groter geworden, dankzij smallere schermranden. Wel was de prijs flink omhoog gegaan, maar daar zijn we inmiddels al aan gewend. Inmiddels is het alweer twee jaar geleden dat de iPad mini 6 uit kwam en kijken we uit naar een opvolger: de iPad mini 7. Wat kunnen we hiervan verwachten?

#1 De naam: iPad mini 7

Over de naam hoeven we niet lang te gissen: Apple zal het nieuwe model simpelweg iPad mini noemen. Om ‘m te onderscheiden van de eerdere modellen is het gebruikelijk om door te nummeren en de naam ‘iPad mini 7’ te hanteren. Maar het jaartal mag ook: wij noemen bij de iPads meestal ook het jaar van verschijnen, dus in dit geval iPad mini 2023. Het is goed mogelijk dat de iPad mini in 2023 een van de weinige iPads is die een update zal krijgen, aangezien Apple het druk genoeg heeft met de Reality Pro-headset. Meer over de releasedatum lees je verderop.

Scherm iPad mini 2023

Wat display-expert Ross Young betreft hoeven we niet te rekenen op een iPad mini met 120Hz ProMotion-scherm. Dit komt omdat Apple momenteel een a-Si LCD-scherm gebruikt, dat niet compatible is met ProMotion. De iPad Pro-modellen hebben al wel ProMotion, maar die gebruiken een andere schermtechniek, namelijk Oxide LCD. Een ProMotion-scherm zou het ‘jelly scrolling’-probleem kunnen oplossen, waar sommige gebruikers van de huidige iPad mini last van hebben. Bij het bladeren was er een kleine vertraging op het scherm te zien, dat vergelijkbaar was met gel (jelly). Dit heeft te maken met de verversingsgraad van het LED-scerm.

We verwachten dat Apple vasthoudt aan het 8,3-inch schermformaat dat bij het vorige grote redesign is ingevoerd. Apple blijft vaak meerdere jaren vasthouden aan hetzelfde design, zeker bij een niche-product als de iPad mini. En waarom ook niet? Het huidige design en schermformaat bevallen erg goed – al zouden we natuurlijk wel graag wat nieuwe technieken en verbeteringen toegepast zien. Zo zou het mooi zijn als de FaceTime-camera van de iPad mini naar de lange kant verschuift, zoals al gebeurde bij de standaard iPad. Je bent dan beter in beeld en niet met een camerastandpunt vanaf de zijkant.

Design van de iPad mini 7

Ook wat design betreft hoeven we geen grote verschuivingen te verwachten. Het uiterlijk van de iPad mini blijft waarschijnlijk gelijk. Wel kunnen we nieuwe kleuren verwachten. De roze kleur blijft waarschijnlijk en ook Spacegrijs en Sterrenlicht zijn blijvertjes, al hadden we liever Middernacht gezien om de kleuren van de verschillende producten wat meer op één lijn te brengen. De kleur lila moet waarschijnlijk plaats maken voor nieuwe trendkleuren, bijvoorbeeld geel, blauw of groen. Gekkigheden zoals opvouwbare schermen hoeven we nog niet te verwachten.

Chip in de iPad mini 7

Als Apple de iPad mini uitbrengt vóór de nieuwe iPhones van 2024, dan zal de A16 Bionic de meest logische keuze zijn. Apple zou ook voor de A17 Bionic kunnen kiezen, die gepland staat voor de aanstaande iPhone 15 Pro. Maar nu Apple de gewoonte lijkt te hebben gekregen om de allernieuwste chip alleen in de iPhone Pro-modellen te stoppen, is het logischer dat de iPad mini een A16 Bionic krijgt. De meeste mensen gebruiken de iPad mini niet voor zware taken en er zitten ook geen speciale sensoren of camerafuncties die extra rekenkracht vereisen ten opzichte van een ‘gewone’ iPhone 15. Wil Apple nog meer kosten besparen, dan zouden ze er ook een A15 Bionic in kunnen stoppen (net als in het huidige model), maar we hopen dit niet. Een nieuwere chip is namelijk een garantie dat je ook langer updates krijgt.

Er is nog een andere afslag die Apple kan nemen, namelijk om de iPad mini te voorzien van een M1- of M2-chip. De iPad mini wordt dan een kleinere versie van de iPad Air, zodat je meer functies kunt gebruiken op deze kleine tablet (denk hierbij aan Stage Manager). De M1-chip ligt dan het meest voor de hand, aangezien het allernieuwste niet nodig is.

Specs en overige functies iPad mini 7

Nieuwe functies? Ja, graag! Al zijn we bang dat de iPad mini niet de eerste zal zijn waarin innovaties worden doorgevoerd. Op ProMotion hoeven we niet te rekenen, zoals eerder uitgelegd. En ondersteuning voor Stage Manager dankzij een M1- of M2-chip is ook nog erg de vraag. We rekenen dan ook meer op een geleidelijke update met kleine verbeteringen. De iPad mini zou bijvoorbeeld wel een Smart Connector kunnen gebruiken, waarmee je een toetsenbordje kunt aansluiten. Apple zou hiervoor speciale accessoires kunnen uitbrengen.

Er kunnen kleine verbeteringen van de front- en achtercamera in zitten, waardoor de Photonic Engine voor het eerst op een iPad te gebruiken is. De iPad mini is immers klein genoeg om in de hand te houden als camera. Verdere verbeteringen op het gebied van foto en video zijn ProRes-video, portretbelichting en audio-opnames in stereo.

In de nieuwste iPad Pro’s vind je wifi 6E en Bluetooth 5.3. Ook dat zouden we graag in de iPad mini willen zien. En misschien komt er eindelijk een nieuwe pencil aan, die voor alle iPad-modellen geschikt is. We hoeven dan geen onderscheid meer te maken tussen Apple Pencil 1 en 2.

De huidige iPad mini heeft maar 64GB opslag in het instapmodel. We zouden graag zien dat dit wordt opgetrokken naar 128GB, zeker voor een apparaat waar je boeken, tv-series, tijdschriften, games en andere content op wilt opslaan. Het topmodel kan dan omhoog gaan van 256GB naar 512GB. Maar helaas betekent meer opslag ook weer een hogere prijs, dus we hopen dat Apple dit niet te veel doorberekent in de prijs.

Release iPad mini 7

De iPad mini 6 werd uitgebracht op 24 september 2021, ongeveer tweeënhalf jaar na het verschijnen van de iPad mini 5. Helaas is het releaseschema bij de iPad mini nogal wisselend. Apple heeft soms meerdere jaren overgeslagen en er valt geen peil op te trekken. De meest betrouwbare voorspelling die we hebben is van analist Ming-Chi Kuo. Hij zei al in december 2021 dat Apple aan een iPad mini werkt, die voor eind van 2023 gepland staat. Dit past bij het tweejaarlijkse schema van voorgaande modellen.

Toch is het nog steeds mogelijk dat Apple door allerlei ontwikkelingen iets langer wacht. Als de werkzaamheden voor de mixed reality-brillen meer aandacht vragen, is het goed mogelijk dat engineers tijdelijk worden overgeplaatst en er niet aan de iPad mini gewerkt kan worden. Uiteindelijk is de iPad mini niet de spil in het assortiment van Apple. Het is eerder een niche-product, waarmee Apple een kleine maar wel erg trouwe groep gebruikers bedient. Mocht er een iPad mini aangekondigd worden, dan kan dit bijvoorbeeld tijdens een oktober-event, tegelijk met nieuwe iMacs. Tussen nu en het iPhone-event in september verwachten we nog geen aankondiging van een nieuw model iPad mini.

Om het geheel wat in context te plaatsen: dit waren de releasemomenten van de voorgaande iPad mini’s:

6e generatie: september 2021

5e generatie: september 2019

4e generatie: september 2015

Desondanks denken we dat er in september 2023 nog géén nieuwe iPad mini komt.

Prijs: blijft hetzelfde

Er was alom enthousiasme over de iPad mini 6, behalve op één punt: de prijs. Nog voordat Apple over de hele linie de prijzen omhoog gooide vanwege inflatie en hogere productiekosten was de iPad mini al het slachtoffer van prijsverhogingen. De prijs van het instapmodel steeg met meer dan honderd euro van €449 naar €559. Een jaar later deed Apple er nog eens een schepje bovenop door voor exact hetzelfde instapmodel (de iPad mini 2021 dus) nog eens honderd euro meer te vragen.

Nu was de iPad mini nooit een goedkoop instapmodel, maar de huidige adviesprijs van €659,45 zorgt ervoor dat deze tablet alleen nog gekocht wordt door een relatief kleine groep vermogende klanten, die verliefd zijn op het kleine formaat. Je geeft je kinderen niet zomaar een iPad mini cadeau; veel mensen zullen ervoor moeten sparen. En dat is jammer, want we zouden willen dat Apple-producten bereikbaar zijn voor iedereen. Eventueel kun je kiezen voor het voorgangermodel iPad mini 2019, maar dan mis je wel het nieuwe design en veel andere verbeteringen.

Dit zijn de Nederlandse prijzen voor de huidige iPad mini en we verwachten dat die ongeveer hetzelfde zullen blijven bij de nieuwe generatie:

