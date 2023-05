Apple en Google zijn aan elkaar gewaagd. Terwijl Google meer gespecialiseerd is in software en Apple meer nadruk legt op hardware, lopen de ontwikkelingen toch vaak gelijk. Google kan van Apple leren, en omgekeerd. Daarom kijken we naar 6 dingen die Apple van Google I/O kan leren. Deze functies willen wij ook!

Inspiratie van Google I/O 2023

De keynote van Google I/O 2023 is voorbij en bevatte heel wat aankondigingen, vooral op het gebied van kunstmatige intelligentie. Maar er was ook nieuwe hardware en er komen nieuwe softwarefuncties aan. Genoeg om er eens in te duiken en te kijken op welke punten Apple nog tekort schiet. Daarmee willen we niet zeggen dat Google voorop loopt, want op andere punten ligt Apple mijlenver voor. Zo is Google’s Find My-netwerk nog maar net opengezet voor trackers van andere fabrikanten en heeft Apple een veel breder assortiment van smartphones en tablets, die bovendien in veel grotere aantallen verkocht worden. Toch kan er nog wel iets verbeteren!

#1 Tablet met speaker-dock

Google vraagt €679 voor de nieuwe Pixel Tablet. Een model met meer opslag kost €779 en in beide gevallen krijg je er een speaker-dock bij. Zo’n dock is bij Apple niet eens verkrijgbaar, laat staan dat je een dergelijk accessoire er gratis bij krijgt. Vooral voor de iPad mini zou het ideaal zijn als je die doordeweeks als FaceTime-tablet, weerdashboard en smart home-paneel kunt gebruiken. In het weekend komt zo’n speaker-dock van pas bij het luisteren naar muziek en als tweede scherm als je de Formule 1 zit te kijken. Of als je niet kunt kiezen tussen autosport en voetbal. Het display van de Google Pixel Tablet meet overigens 10,95-inch en dat is vergelijkbaar met de iPad Air en de kleine iPad Pro. De Pixel Tablet is vanaf 20 juni verkrijgbaar bij Google zelf en bij Coolblue. Een extra dock kost €149,- en een officieel hoesje gaat je €99,- kosten.

De Pixel Tablet met dock in verschillende kleuren.

#2 Tablet met meerdere accounts (ja, echt!)

Een eigenschap die wat onderbelicht is gebleven bij de Pixel Tablet: hij werkt met meerdere accounts? Zo kunnen gezinsleden allemaal dezelfde tablet gebruiken. Je wisselt snel naar een ander account en krijgt dan toegang tot je eigen apps, content en voorkeuren, terwijl je privacy wel gewaarborgd blijft. Dit is een functie die we al tien jaar op de iPad willen zien, maar nog steeds niet gerealiseerd is. Hoog tijd dat Apple er ook mee aan de slag gaat.



Niet alleen voor singles: de Pixel Tablet werkt met meerdere gebruikersaccounts. Een ander interessant detail is de hoes met ring, waarmee je de tablet op z’n kant kan zetten – ook iets wat we bij Apple nog niet hebben gezien.

#3 Opvouwbare smartphone

De geruchten over een opvouwbare iPhone dateren al van zo lang terug, dat we er inmiddels wel een beetje klaar mee zijn. Opvouwbare telefoons van Samsung zijn er al jarenlang en nu heeft ook Google er eentje: de Pixel Fold. Ook deze is al tot vervelens toe uitgelekt, maar hij komt nu toch écht op de markt. Google is niet bepaald een early adopter, maar in vergelijking met Apple zijn ze er toch nog redelijk vroeg bij. Het ziet er bovendien prima uit: een extra robuuste scharnier en alle voordelen die je al kent uit de Samsung-reclames. Overigens zijn de opvouwbare telefoons nog niet echt een verkoopsucces en dat heeft mede te maken met de prijs. Bij Apple weet je al dat je een absurd bedrag betaalt, dus misschien kan een dure opvouwbare smartphone het best wel eens goed gaan doen onder het Apple-publiek. De vraag is alleen: willen we het nog?

#4 Een minder krampachtige Siri

Tijdens Google I/O 2023 lag het accent sterk op AI. De term werd tijdens de presentaties meer dan 100 keer genoemd. Google Bard is de chatbot die door AI wordt aangestuurd. Het dient als tegenhanger van ChatGPT en krijgt een hoop nieuwe functies. Bard draait op Google’s nieuwste PaLM 2 taalmodel en is sneller, slimmer en beter in staat om context te begrijpen. Het bedrijf moet ook wel, want na jarenlang de poortwachter van informatie op internet te zijn geweest, dreigen slimme AI-assistenten het stokje over te nemen.

Google maakt daarom haast: AI zal in meerdere producten en diensten een belangrijke rol gaan spelen. Te beginnen met Google Bard, de slimme chatassistent die ook is geïntegreerd in Google Maps, Docs, Sheets en Gmail. De assistent verzamelt informatie uit meerdere bronnen om je te helpen.

Dat zou ook handig voor Siri zijn, maar Apple is voorzichtig. Bij Siri zijn alle antwoorden en grapjes voorgebakken (na grondige controle door de juridische teams, vermoeden we). Maar dat betekent ook dat er geen enkele spontaniteit in zit. Bij AI-chatbots is dat anders: de antwoorden worden automatisch gegenereerd op basis van jouw input en kunnen ook onwaarheden en verrassende uitspraken bevatten. Voor Apple zou dat te riskant zijn. Toch laat Google Bard zien dat je met AI ook allerlei nuttige toepassingen kunt maken op basis van informatie die al op je toestel staat – en dat willen we ook bij Siri zien.

#5 RCS-support

Google wist tijdens de Google I/O keynote toch weer wat tijd te reserveren voor de boodschap die ze al jaren uitdragen: Apple moet RCS gaan ondersteunen. Ook nu weer, vlak na het aankondiging van de volgmeldingen door Bluetooth-trackers in Google’s vernieuwde Find My-netwerk. Het klinkt als een elpee die overslaat.

Er is maar één manier om Google te stoppen: als Apple in iMessage RCS gaat ondersteunen. Willen ze dat niet, dan is er misschien een oplossing te vinden waar zowel Google als de GSMA blij mee zijn. RCS is een opvolger van SMS die veiliger is.

#6 Meer foto-magie

Google heeft met Google Foto’s een uitstekende app om je foto’s te beheren en te bewerken. Met de aanstaande Magic Editor-functie wordt ‘ie nog beter. Voorheen zat er al wel een Magic Eraser in om ongewenste personen ‘weg te gummen’ en de lucht iets blauwer te maken, maar de Magic Editor gaat nog een stuk verder door ingewikkelde bewerkingen gemakkelijker te maken. Een beperkt aantal Pixel-toestellen krijgt “later dit jaar” vroege toegang tot de Magic Editor.

De iPhone staat bekend als dé smartphone om foto’s mee te maken. Apple maakt de camerafuncties ook elk jaar beter, maar de Foto’s-app blijft een beetje achter. We hopen dat er dit jaar wat meer aandacht komt voor slimme functies.

WWDC komt eraan!

Over minder dan een maand gaat WWDC 2023 van start, dé tegenhanger van Apple. Nu we weten wat Google het komende jaar gaat doen, is het interessant om te zien wat Apple er tegenover stelt. Apple heeft nog drie weken om erop te reageren en snel nog wat nieuws te verzinnen, al denken we dat het qua iOS 17-functies al lang definitief is. De accenten die Apple tijdens de keynote van WWDC 2023 gaat leggen, kunnen onder invloed van Google wel iets verschuiven. De nadruk zal echter vooral liggen op mixed reality, met als belangrijkste aankondiging de mixed reality-headset waar we al zo lang op zitten te wachten. Google lijkt niet van plan een dergelijke bril op de markt te willen brengen, dus wat dat betreft is er sprake van een vreedzaam naast elkaar bestaan, met ieder eigen accenten. Wil je weten wat er nog meer op Google I/O is aangekondigd, volg dan onze vrienden van Androidworld.nl!