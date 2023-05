Google gaat de Home-app voor iOS uitbreiden met Matter-ondersteuning, zodat je smart home-producten nog beter met elkaar samenwerken. De Google Home-app met Matter was er al voor Android en nu is iOS aan de beurt.

Google Home voor iOS met Matter

De vernieuwde Google Home-app met Matter zal “in de komende weken” worden uitgebracht. Je kunt dan in deze app je Matter-accessoires toevoegen en bedienen. De uitbreiding hangt ook samen met iOS 16.5, de update die volgende week verschijnt. Google heeft al eerder Matter-ondersteuning voor Nest toegevoegd, zodat je je thermostaat binnenkort makkelijker vanaf je iPhone kunt aansturen.



Met de Google Home-app kun je je Matter-accessoires aansturen zonder dat je extra apps, accounts of downloads nodig hebt. Heb je een Matter-geschikt accessoire, dan regel je dit vanuit de Google Home-app. Google is druk bezig geweest met het uitbreiden van de ondersteuning en kan je nu helpen met 60 verschillende soorten apparaten en sensoren.

De Google Home-app kreeg op 2 mei nog een update met daarin een aantal beloofde functies die nog zullen worden uitgerold. De app met vernieuwde indeling en meer functies was al een tijdje op uitnodigingsbasis te testen in een preview-versie, maar zal op 11 mei voor iedereen beschikbaar komen. Er zit een nieuw tabblad Favorites in, de camera-interface is verbeterd en er is ondersteuning voor tientallen nieuwe accessoiretypes. En de nieuwe Spaces-functie geeft je snel toegang tot alle apparaten in een bepaalde categorie, bijvoorbeeld lampen, thermostaten of camera’s.

Een redesign van de app was ook wel dringend nodig. De voorgaande versie was erg beperkt en had weinig bedieningsopties, waardoor sommige mensen het “onbruikbaar” vonden.

Belangrijk is ook de toevoeging van Matter-ondersteuning, zoals hierboven genoemd. Google speelde een centrale rol in de ontwikkeling van Matter, maar was relatief langzaam met het uitrollen van functies. Voorheen kon je op de iPhone alleen Matter-accessoires toevoegen via Apple’s Woning-app of de Samsung SmartThings-app. Helaas betekent het niet dat je al je oude Nest-accessoires straks kan aansturen. Met de Nest Cams voor binnen en buiten moet je wachten tot juli en veel andere producten (Nest IQ Cam, Nest Hello deurbel, Nest Hub Max-camera) zijn nog veel later aan de beurt.

Ook op andere apparaten wordt Google Home verbeterd. Op 15 mei komt er een vernieuwde Home-app voor Wear OS-horloges en in juni volgt er een vernieuwde Home-app voor tablets. Nu nog een Google Home-app voor de Apple Watch en we zijn helemaal compleet.