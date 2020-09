Chromecast met Google TV aangekondigd

Google Chromecast met Google TV

Nieuw is de Google Chromecast met Google TV. Daarmee krijgt Android TV een andere naam en wordt je tv nog slimmer. Voorheen waren de Chromecasts alleen in staat om content te streamen. De Chromecast blijft een ronde schijf met een flexibel ‘slurfje’ om in de tv te steken. Het schijfje is wel iets langgerekter geworden en er zijn nieuwe kleuren: Melon (roze), Rocky Candy (grijs) en Summer Blue (blauw). Het materiaal blijft gelijk: plastic met een soft touch coating, zodat het prettig aanvoelt. Het matte uiterlijk oogt bovendien mooier dan glimmend plastic.



Chromecast: de hardware

Intern vind je in de Chromecast een Amlogic S905X2-chipset met 2GB RAM. De stick is in staat om 4K-beelden te streamen met een verversingsgraad van 60 Hertz. De Chromecast werkt ook met HDR, Dolby Vision en meer. Daarbij ontstaat veel overlap met de Apple TV.

Wat ook opvalt als je naar de foto’s kijkt is dat de Chromecast voortaan een eigen afstandsbediening krijgt, in dezelfde frisse kleurtjes. Hierop vind je een D-Pad met knoppen voor Google Assistent, knoppen voor de videodiensten YouTube en Netflix en een knop om een stap terug te gaan (bijvoorbeeld naar het beginscherm). Er zitten knoppen aan de zijkant om het volume aan te passen.

Met de nieuwe Chromecast kun je ook nog gewoon casten, oftewel content streamen. Je streamt vanaf een smartphone, tablet of computer. Maar omdat er een eigen besturingssysteem op staat, heb je meer functies tot je beschikking. Daarmee is de nieuwe Chromecast net iets slimmer dan zijn voorganger, de Chromecast Ultra. Zo kun je een kijklijst voor allerlei streamingdiensten gebruiken en kun je live tv kijken met onbeperkt opnemen (DVR). Mogelijk werkt dit laatste alleen in de VS, met specifieke diensten. Je kunt ook beelden van de deurbel op je tv-scherm bekijken. De interface is geoptimaliseerd voor het kijken van films en series

Qua functies gaat het meer lijken op de Apple TV, vooral dankzij het eigen besturingssysteem Google TV. Op de Apple TV kun je dankzij HomeKit bijvoorbeeld ook beelden van je deurbel bekijken. Dit is in feite Android TV, maar nu met een nieuwe naam. Daarmee sneuvelt na Android Wear opnieuw een merknaam met ‘Android’ erin. Android Auto bestaat nog wel, maar zou op termijn ook ingeruild kunnen worden voor Google Auto.



Ook bij Apple kun je zien wie er voor de deur staat, zowel op Apple TV als iPad en andere apparaten.

Het is nog niet bekend of alle kleuren ook in Nederland en België beschikbaar komen. In de VS ligt het product meteen in de winkel voor $49. Vanaf 16 oktober kun je bestellen in de Duitse Google-winkel, maar daar betaal je €69,99.

Google kondigde ook nieuwe Pixel-telefoons en Google Nest Audio aan, een vernieuwde slimme speaker. In een halfuurtje werden alle aankondigingen er doorheen gejast, dus wie snel bijgepraat wil worden kan op YouTube alle aankondigingen nog eens nakijken.