Google stopt met ‘Works with Nest’

Update 8 april 2023: Works with Nest gaat nu echt stoppen. In een e-mail aan gebruikers heeft Google laten weten dat het vanaf 29 september 2023 niet meer mogelijk is om Works with Nest te gebruiken. De komende maanden kun je met een scriptbewerker automatiseringen voor je huis maken. Google zegt nauw samen te werken met partners om vervangende integraties aan te bieden, als dit mogelijk is. Na 29 september 2023 werken de verbindingen niet meer en heb je geen toegang meer.

Hieronder lees je ons oorspronkelijke bericht van 8 mei 2019.

Works with Nest gaat stoppen

Google heeft aangekondigd dat de merken Google Home en Nest worden samengevoegd. Alles valt voortaan onder het merk Nest, waaronder de binnenkort in Nederland verkrijgbare Nest Hub. Het betekent echter ook het einde van ‘Works with Nest’, het programma waarmee appontwikkelaars en hardwaremakers konden zorgen dat hun producten samenwerken met de Nest-thermostaat, -camera en -rookmelder.

Works with Google Assistant

In plaats van ‘Works with Nest’ zal Google deze zomer een nieuw programma starten met de naam ‘Works with Google Assistant’. Dit zal ongeveer dezelfde diensten bieden, maar met minder partners. Het zou te maken hebben met verschuivingen in de strategie van Google, waardoor meer nadruk komt te liggen op privacy. Dat was ook te horen tijdens de aankondigingen van Google I/O 2019: het ging regelmatig over verbeterde beveiliging van persoonlijke data en privacy. Google benadrukte daarbij vooral de toegang die partners hebben tot je data, maar vertelde niet of ze zelf de exploitatie van data gaan beperken.

Bij ‘Works with Nest’ konden heel veel fabrikanten en ontwikkelaars toegang krijgen tot de data. Bij ‘Works with Google Assistant’ zal dat beperkter zijn. Alleen een paar aangewezen partners krijgen toegang tot de data die de Nest-producten verzamelen. En het is alleen mogelijk als eindgebruikers expliciet toestemming geven.

De belangrijkste tegenvaller voor gebruikers is dat IFTTT niet langer werkt. Rishi Chandra, vice president of product bij Nest, heeft dit al toegegeven. IFTTT is een populaire manier om met ‘if this, then that’-regels allerlei taken te automatiseren. Het wordt vooral veel gebruikt voor smart home. Je kunt bijvoorbeeld met IFTTT instellen dat de temperatuur van je Nest Thermostat moet worden aangepast, op basis van tijd of jouw locatie, zodat het lekker warm is als je thuiskomt. Het wordt ook gebruikt voor spraakcommando’s bij producten die niet officieel samenwerken met de Google Home-speakers, die voortaan ook onder de naam ‘Nest’ door het leven gaan.

Gebruikte je IFTTT, dan raadt Google aan om over te stappen naar routines die je met Google Assistent kunt maken. Maar er is niet altijd 100% overlap.

Meer tools voor beveiliging

Google biedt je de mogelijkheid om je Nest-account om te zetten naar een Google-account, waarmee je toegang krijgt tot extra tools op het gebied van beveiliging. Ook gaat er iets veranderen bij de producten zelf. Je kunt bij de Nest Cam niet langer het groene lampje uitschakelen als de camera aan het filmen is. Voorheen was het mogelijk om stiekem binnen te kijken, bijvoorbeeld als de oppas in de woonkamer met je kind aan het spelen is.

Google benadrukt dat het met Nest een ‘behulpzaam huis’ wil creëren en op allerlei manieren wil zorgen dat jij je meer thuis voelt. Google wil daarbij uiteraard graag deel uitmaken van jouw huishouden.