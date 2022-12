Google gaat maar liefst 8 apparaten geschikt maken als Nest Hub, zo blijkt uit de aankondiging. Matter-accessoires kan via wifi of Thread verbinding maken met deze hubs. Ook krijgen drie apparaten de status van Thread Border Router.

Met Matter kun je je apparaten onderling aansturen, ook als ze oorspronkelijk alleen met een ander smart home-protocol werken. Apple-gebruikers is het een grote sprong vooruit, want de Google Nest-apparaten werkten nooit eerder samen met HomeKit, terwijl ze door hun lage prijs wel aantrekkelijk zijn om in huis te halen. De Matter-standaard werd een paar weken geleden officieel vastgesteld en nu is het tijdstip aangebroken dat we bij diverse fabrikanten updates gaan zien. Zoals bij Google, die een officiële aankondiging online heeft gezet.



Google Nest en Matter

Deze apparaten krijgen de Matter-update:

Google Home speaker (1st gen)

Google Home Mini

Nest Mini

Nest Audio

Nest Hub (1st & 2nd gen)

Nest Hub Max

Nest Wifi Pro

De volgende apparaten zijn bovendien te gebruiken als Thread Border Router:

Nest Hub (2nd gen)

Nest Hub Max

Nest Wifi Pro

Dit maakt ze een alternatief voor de HomePod mini, die ook als Thread Border Router te gebruiken is. Thread is één van de verbindingsmethoden die je kunt gebruiken en die de dekking in je slimme huis gaat verbeteren. De andere verbindingsmethode is simpelweg via wifi. Als Nest-gebruiker hoef je niets te doen; de firmware-update met Matter-ondersteuning zal na verloop van tijd automatisch worden geïnstalleerd. De acht genoemde apparaten kunnen na de update dienst doen als centrale hub voor het aansturen van je andere Matter-accessoires.

Nest Thermostat en iOS volgen in 2023

De Nest Thermostat en Nest Wifi krijgen op een later moment in 2023 een update. Dit geldt ook voor iPhone-gebruikers: de Google Home voor iOS-app zal pas in 2023 worden bijgewerkt met Matter-ondersteuning. Voor Android-gebruikers zal de Fast Pair-functie een update krijgen, zodat je sneller verbinding kunt maken. In 2023 krijgt de Google Home-app ook de mogelijkheid om apparaten te herkennen die gekoppeld zijn met de Samsung SmartThings-app op Android. Je hoeft dan niet meer je smart home-apparaten handmatig over te zetten.

Nu Matter zich nog in een vroeg stadium bevindt zijn er nog niet veel accessoires waarmee je kunt werken, maar we verwachten dat dit in 2023 zal toenemen. Google zegt dat ze met verschillende partners samenwerken om te zorgen dat het goed samenwerkt. Daarbij kun je denken aan Eve, Nanoleaf en Philips Hue.

Nest mini Nest Audio Nest Hub

