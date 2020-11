MagSafe Duo Charger laadt op 11 Watt

Apple blijkt recent de beschrijving te hebben aangepast. Beide oplaadaccessoires worden zonder stroomadapter geleverd, maar Apple raadt aan dat je een 20 Watt-adapter gebruikt. Alleen dan krijg je bij de MagSafe Charger de volledige 15 Watt. Bij de MagSafe Duo Charger (149 euro) adviseerde Apple voorheen ook om een 20 Watt-adapter te gebruiken, maar het opladen van je iPhone komt niet voorbij de 11 Watt. Dat komt wellicht omdat er ook nog een Apple Watch aan hangt.



Gebruik je een USB-C-adapter van 27 Watt of meer, dan is het mogelijk om met 14 Watt op te laden. Maar je krijgt nooit dezelfde snelheid als op de simpeler en veel goedkopere MagSafe Charger (45 euro).

Apple zegt nu in de tekst van de Amerikaanse Apple Store:

Recommended:

-20W USB-C Power Adapter (sold separately) for faster wireless charging up to 11W

-27W or higher USB-C Power Adapter (sold separately) for faster wireless charging up to 14W

De Nederlandse tekst is nog niet aangepast en toont nog de oude tekst:

Aanbevolen: USB‑C-lichtnetadapter van 20 W (afzonderlijk verkrijgbaar)

Ook bij een gewone MagSafe Charger zal niet constant 15 Watt worden geleverd, omdat het systeem continu de snelheid van opladen aanpast aan de warmteontwikkeling en andere factoren. De iPhone 12 mini heeft een maximum van 12 Watt, zo bleek eerder al. Wil je snel opladen, dan kun je beter een vaste kabel gebruiken, zo bleek uit onze iPhone 12 oplaadtest.

Apple heeft nog geen releasedatum voor de MagSafe Duo Charger bekendgemaakt, maar we verwachten ‘m in de loop van november of december. Of het nog steeds een verstandige aankoop is mag je zelf beoordelen.

