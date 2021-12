Apple heeft een firmware-update uitgebracht voor de MagSafe Charger. Hoe het werkt en hoe je kunt checken of je de nieuwste versie hebt, lees je in deze tip.

MagSafe Charger firmware

Van tijd tot tijd brengt Apple firmware-updates uit voor AirPods en andere accessoires. Zo ook voor de MagSafe Charger. Deze magnetische oplader voor je iPhone heeft nieuwe firmware gekregen, waarin mogelijk bugs zijn opgelost en optimalisaties zijn doorgevoerd. De MagSafe Charger is een 45 euro kostende oplaadschijf voor de iPhone 12-serie en nieuwer. Daarnaast is er de MagSafe Duo Charger van 149 euro waarmee je tegelijk ook je Apple Watch kunt laden. Beide accessoires zijn verkrijgbaar bij Apple, maar als je bij andere winkels kijkt ben je vaak goedkoper uit.



Nieuwste firmware voor de MagSafe Charger

Dit is de nieuwste versie voor jouw MagSafe Charger:

Versie 247 (10M229), verschenen op 10 december 2021

Versie 174 (9M5069), originele firmware bij release

Apple heeft niet bekendgemaakt welke verbeteringen er in deze software-update zitten. De MagSafe Charger is in feite een eenvoudig apparaat met enige intelligentie aan boord om je iPhone veilig te kunnen opladen op 15 Watt. Op standaard draadloze laders is 7,5 Watt het maximum. Mogelijk zijn er wat bugs opgelost en heeft Apple de algoritmes voor het veilig kunnen opladen iets getweakt.

MagSafe Charger updaten

De nieuwe firmware wordt automatisch geïnstalleerd. Je hebt hier zelf geen invloed op. Als de MagSafe Charger is verbonden met een stroombron en regelmatig wordt gebruikt om op te laden zal de update uiteindelijk op het accessoire verschijnen.

Je kunt als volgt controleren of dit al is gebeurd: