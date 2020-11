iPhone 12 mini is beperkt tot 12 Watt op MagSafe Charger

Maximaal 12 Watt voor iPhone 12 mini

Het betekent dat de iPhone 12 mini minder snel kan worden opladen. Van de andere kant: er zit ook een kleinere accu in. Volgens het supportdocument kan de iPhone 12 mini alleen 12 Watt halen met een stroomadapter die USB-C Power Delivery ondersteunt, waarbij minimaal 9 Volt / 2,03 Ampère is vereist. De output is afhankelijk van meerdere factoren, waaronder temperatuur en de activiteiten die het systeem tijdens het laden uitvoert. Bij andere iPhone 12-modellen is de maximale output van 15 Watt te bereiken met USB-C Poer Delivery op 9 Volt en 2,22/2,56 Ampère, zegt Apple.



Lightning-accessoires zorgen voor trager opladen

Er zijn nog wat andere factoren om rekening mee te houden. Als je EarPods of andere accessoires in de Lightning-aansluiting hebt gestoken zal de MagSafe Charger nog maar bij 7,5 Watt kunnen laden. Dit is gedaan vanwege wettelijke voorschriften. Nog een andere tip: je moet de MagSafe Charger eerst aansluiten op een stroombron, voordat je de iPhone erop legt. Dit is bedoeld om te kunnen controleren of er wel veilig op maximaal vermogen geladen kan worden. Ligt je iPhone al op de lader voordat je de stekker erin steekt, dan kan geen maximaal vermogen worden gegarandeerd. In dat geval moet je even de iPhone eraf halen, drie seconden wachten en daarna opnieuw erop leggen. Vanaf dat moment krijg je ook weer het maximale vermogen van 12 Watt of 15 Watt, afhankelijk van je toestel.

Momenteel is er nog maar één MagSafe-accessoire voor opladen op de markt, namelijk Apple’s eigen MagSafe Charger (review) van 45 euro. Om hier optimaal mee te kunnen laden heb je minimaal de 20 Watt-stroomadapter nodig van 25 euro, die Apple los verkoopt. Het is onduidelijk of dit ook geldt voor de iPhone 12 mini, vanwege het lagere wattage.

We wachten nog op de MagSafe Duo Charger, die tegelijk de iPhone en Apple Watch kan opladen. Deze is al wel opgedoken bij een Koreaanse goedkeuringsinstantie, wat kan wijzen op een spoedige release. De prijs is nog niet bekendgemaakt.

De iPhone 12 mini komt eraan

De iPhone 12 mini gaat op vrijdag 6 november in pre-order, samen met de iPhone 12 Pro Max en de HomePod mini. Laatstgenoemde is alleen te bestellen in een beperkt aantal landen, waaronder Duitsland en Frankrijk en wordt op 16 november uitgeleverd. De iPhones komen al op 13 november.

