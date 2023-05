Een geruchtenlekker claimt dat de iPhone 15 in staat is om draadloos op te laden op een vermogen van 15 Watt, ook op laders die niet MagSafe-gecertificeerd zijn.

iPhone 15 sneller draadloos opladen

Gebruik je een standaard Qi-lader, dan kun je maximaal draadloos opladen op 7,5 Watt. Ook als je oplader een hoger vermogen aankan, houdt Apple het vanuit veiligheidsoverwegingen op maximaal 7,5 Watt. Alleen met goedgekeurde MagSafe-laders en een geschikte stroomadapter kun je draadloos opladen op 15 Watt. Daar gaat volgens geruchtenlekker yeux1122 een einde aan komen, zo meldt deze persoon op het Koreaanse blog Naver. De iPhone 15 zou support krijgen voor 15 Watt draadloos opladen. Een heel verrassende ontwikkeling zou dat niet zijn, aangezien we eerder schreven dat MagSafe de basis vormt voor Qi2, een opvolger van de draadloze oplaadstandaard. Apple is dan ook nauw betrokken bij de ontwikkeling hiervan.



De bron heeft nog geen uitgebreid track record, maar maakt melding van opladen via magneten, zonder dat hier MagSafe aan te pas komt. Dit zou betekenen dat je niet aan de dure gecertificeerde opladers vast zit, die vaak een paar tientjes extra kosten vanwege de extra Made For MagSafe (MFM)-licentiekosten aan Apple.

Het Wireless Power Consortium (WPC) maakte in januari 2023 bekend aan een opvolger van Qi te werken met de naam Qi2. Dit omvat een Magnetic Power Profile en houdt in dat apparaten Qi2 kunnen gaan gebruiken met magnetische technologie die vergelijkbaar is met MagSafe. Nu is dat alleen te vinden op de iPhone 12 en nieuwer en niet op de iPhone SE en Android-toestellen. Het Magnetic Power Profile gaat zorgen dat telefoons en andere apparaten goed zijn uitgelijnd op de oplader, waardoor het opladen efficiënter en sneller kan plaatsvinden. De eerste laders met Qi2 worden vlak voor de feestdagen 2023 verwacht. Op dat moment is de iPhone 15 serie verkrijgbaar, die naar verwachting weer tijdens een september-event zal worden aangekondigd.