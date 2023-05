Gekleurde MagSafe Charger

Apple bracht de MagSafe Charger (€49,-) tegelijk met de iPhone 12-serie uit. Dat is inmiddels alweer 2,5 jaar geleden en sindsdien is er niets nieuws gebeurd met deze magnetische oplader. Mogelijk gaat dat dit najaar veranderen als de Qi2-standaard uitkomt, waar Apple een bijdrage aan heeft geleverd. Hiermee wordt het mogelijk om iPhones draadloos op te laden op 15 Watt, ook met opladers die niet MagSafe zijn gecertificeerd. Het zou voor Apple hét moment zijn om ook een vernieuwde MagSafe Charger uit te brengen, die misschien nog wel meer vermogen heeft.



De huidige lader is alleen verkrijgbaar in standaard zilver, maar volgens een Apple-verzamelaar zijn er mogelijk wat extra kleuren op komst. Twitteraar @KosutamiSan bracht een foto in de kleur Sterrenlicht naar buiten en zegt dat Apple ven plan was om de lader in meerdere kleuren uit te brengen. Momenteel zijn er al gekleurde MagSafe 3-oplaadkabels voor de MacBook Air in de kleuren spacegrijs, midnight, zilver en sterrenlicht. De MagSafe-oplader heeft een meer verzadigde kleur dan de kabels.

Mogelijk zijn (of waren) de gekleurde opladers bedoeld om passend bij de iPhone-kleuren uit te brengen. Apple bracht in het verleden een aluminium iPhone-dock uit, die ook in meerdere kleuren te koop was (zie foto hieronder). Apple zou de gekleurde versies van de MagSafe Charger kunnen uitbrengen om beter te kunnen concurreren met de vele Qi2-laders die dit najaar in de winkel worden verwacht. Volgens geruchten zijn ze geschikt voor de aanstaande iPhone 15-modellen. Eerdere iPhones kun je er ook mee opladen, maar dan op een lager vermogen van 7,5 Watt, wat momenteel het maximum is voor Qi-laders.

Heb je nog geen MagSafe-lader, dan kun je er eentje aanschaffen bij Apple. Bij andere winkels zijn ze vaak veel goedkoper. Daarnaast zijn er inmiddels meerdere magnetische laders die met MagSafe werken. Sommige zijn gewoon magnetisch, andere zijn met MagSafe-certificering.

Prijzen Apple MagSafe Charger