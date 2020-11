1Password aangepast voor macOS Big Sur

Je Mac ontgrendelen met je Apple Watch was al langer mogelijk. Wil je ook je wachtwoorden in 1Password raadplegen, dan moest je daarvoor je wachtwoord invoeren of je vinger op de Touch ID-knop leggen. Dat hoeft nu niet meer als je een Apple Watch draagt. Op een Mac met macOS 10.15 of nieuwer kun je nu gemakkelijker ontgrendelen.



Je kunt je wachtwoordenkluis openen via een notificatie die op de Apple Watch verschijnt. Druk je tweemaal op de zijknop, dan geef je jezelf toegang. Het is vergelijkbaar met Apple’s eigen methode om wachtwoordverzoeken goed te keuren op de Mac. Het werkt met elke Mac die voorzien is van een Secure Enclave en op macOS 10.15 of nieuwer draait. Dit houdt in dat er een T1 of T2 beveiligingschip aanwezig moet zijn. Het gaat dan om Macs en MacBooks met Touch ID.

De nieuwe functie is vooral handig voor mensen die hun MacBook dichtgeklapt op een extern scherm aangesloten hebben. Er waren voorheen twee manieren om 1Password te ontgrendelen: een wachtwoord invoeren of Touch ID gebruiken op een geschikte Mac.

Meer nieuwe functies

1Password 7.7 kan ook formulieren in Safari automatisch invullen, zoals creditcardnummers, adressen en wachtwoorden. Het uiterlijk van de app is ook wat opgeknapt, met een iets aangepaste gebruikersinterface, een opgeleukt appicoon en een vernieuwde wachtwoordgenerator. 1Password geeft je toegang tot wachtwoorden op je Mac, iPhone, iPad, Android-smartphones, Windows-pc’s en meer.

Je kunt als bestaande gebruiker gratis updaten naar versie 7.7. De update is al beschikbaar via de 1Password-website, maar de versie in de Mac App Store is nog niet bijgewerkt. Die komt er op korte termijn aan. Voor deze functie heb je een abonnement nodig van $2,99 per maand.

In de blogposting ontdek je wat er nog meer nieuw is.