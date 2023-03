Nomad Stand One MagSafe-oplader

De Nomad Stand One-oplader werkt met MagSafe en is voorzien van het Made for iPhone-logo, zodat je er met 15 Watt mee kan opladen. Dit is een wat duurder model met een goed design, kwalitatief goede materialen en een uitstraling die wat luxer is. Je kunt kiezen uit de kleuren zilver en donkergrijs met een witte oplaadpuck met MagSafe. Hij neemt weinig ruimte in op je bureau, maar er zit wel wat loze ruimte aan de achterkant, waar prima een AirPods-oplader verwerkt had kunnen worden. Jammer is ook dat de kijkhoek niet aanpasbaar is en altijd 21 graden is. Dit zal voor de meeste mensen goed af te lezen zijn, maar ben je wat langer of korter dan de gemiddelde mens, dan kan het het niet ideaal zijn. Een ander puntje van aandacht is dat de voorkant van glimmend glas is gemaakt, waar vingervlekken makkelijk op te zien zijn.



Siliconenmateriaal aan de onderkant voorkomt dat hij verschuift. Het hoge gewicht zorgt voor nog wat meer stabiliteit. Vanwege het gewicht is dit dan ook geen houder die je gemakkelijk even meeneemt in je tas. Hij komt het beste tot zijn recht op een vaste plek op je bureau, bijvoorbeeld naast je computerscherm. Daarbij kun je de iPhone zowel staand als liggend op de houder plaatsen, afhankelijk van de taak. Videobellen kan in portretweergave en een video kijk je in liggende stand.

Er is een vaste usb-c-kabel aanwezig van gevlochten textiel, die je helaas niet los kunt halen. De kabel is 2 meter lang, voldoende om een stekkerblok te bereiken. Om op volle snelheid op te laden heb je een 20 Watt stroomadapter nodig, waar je zelf voor moet zorgen. Nomad is van plan er $110 voor te vragen, een flinke prijs voor een oplader waar maar één device op past. Binnenkort hopelijk ook bij Nederlandse en Belgische accessoirewinkels.

Anker MagSafe-oplader

Ook bij Anker vind je een nieuwe MagSafe-lader die met 15 Watt je iPhone bijlaadt. Deze heeft een driehoekig 3-in-1 design en is de opvolger van het eerdere 15 Watt-model. Deze keer is het geen kubus, maar een driehoekig model, genaamd Anker 737 MagGo Charger. Je kunt er drie apparaten tegelijk mee opladen. Er is ook een tweede 5 Watt Qi-pad ingebouwd, waarop je bijvoorbeeld een setje AirPods kunt bijladen. De Apple Watch-oplader steekt aan de zijkant naar buiten. Je krijgt er een 30 Watt usb-c-muurlader bij en een usb-c-kabel, zodat je helemaal klaar bent.

Anker stond altijd bekend om de lage prijzen, terwijl dat bij de 3-in-1 lader die we hier bespreken toch wat tegenvalt. De fabrikant is van plan om er $155 voor te gaan vragen, want in euro’s al snel richting de €160-180 gaat. Deze driehoekige lader zal (in tegenstelling tot zijn voorganger) echter niet exclusief in de Apple Store verkrijgbaar zijn.