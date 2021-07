Vind je de kleur van de MagSafe Battery Pack veel te wit? Dan heeft Nomad een passende hoes voor je, in Rustic Brown of stemmig zwart.

Nomad MagSafe Battery Pack case

Apple bracht voorheen hoesjes uit met ingebouwde reservebatterij. Voor fans van dit type hoesje is er nog geen oplossing, maar Nomad heeft al wel iets, dat enigszins een uniform uiterlijk geeft: een hoes voor je MagSafe Battery Pack. Koop je de bijpassende iPhone-hoes, dan lijkt het één geheel. Dit alles is bekleed met Hoween-leer van hoge kwaliteit. Nomad heeft nog meer accessoires in dezelfde leersoort, zodat je ook je Apple Watch en AirPods kunt voorzien van een bijpassende hoes. Behalve de kleur intens bruin op de foto’s kun je ook kiezen voor de wat meer neutrale kleur zwart. Waarom zou je een hoes rondom je MagSafe Battery Pack willen? Er is een aantal redenen: je wilt geen krassen op je powerbank, je vindt de witte kleur niet mooi of ergert je aan het gebruikte materiaal (soft touch plastic in plaats van siliconenrubber).



Qua constructie is dit accessoire vergelijkbaar met de eerder verschenen AirPods -case. Het bestaat uit een plastic huls, omwikkeld met bruin of zwart leer. Aan de binnenkant zit microfiber om krassen te voorkomen. En de achterkant is voorzien van microsuction, zodat de batterij op z’n plek blijft.

Het betekent uiteraard wel dat je iPhone een stuk dikker wordt. De prijs is $29,95 in pre-order en uiteindelijk $34,95 als het accessoire later dit jaar op de markt komt. De eerste exemplaren worden op 20 november (!) uitgeleverd en rond die tijd kunnen er alweer nieuwe MagSafe-accessoires op de markt zijn. Denk dus goed na voordat je een pre-order plaatst en let op eventuele bijkomende kosten. We verwachten dit accessoire later ook wel bij Nederlandse winkels,

Is het mooi? Dat is een kwestie van smaak. We kunnen ons voorstellen dat er mensen zijn die alles in dezelfde stijl willen voor iPhone, Apple Watch, AirTag en AirPods. Nomad maakt zelfs muismatten en hoezen voor pasjes van hetzelfde materiaal. Veel keuze is er nog niet om je MagSafe Battery Pack in te pakken en Nomad is de eerste grote fabrikant die een speciale hoes ervoor uitbrengt. Wat dat betreft is deze oplossing uniek.

