Apple is bezig een nieuw extern scherm voor de Mac te testen. Deze is voorzien van een A13-chip en Neural Engine, zo beweert 9to5Mac

Een nieuw extern scherm

Apple heeft al het Pro Display XDR, maar die is voor veel mensen onbetaalbaar. Het aanstaande nieuwe scherm zou wel eens in dezelfde prijsklasse kunnen vallen. Volgens bronnen is Apple intern bezig om een nieuw extern schemr te testen met een eigen A13-chip en een Neural Engine, net als in de iPhone 11-serie. Overige technische specs zijn nog niet bekend. Hij wordt ontwikkeld onder de codenaam J327.



Het scherm zou dankzij de Neural Engine extra geschikt zijn voor machine learning-taken. Het klinkt een stuk geavanceerder dan het Thunderbolt Display, waar Apple in 2016 mee is gestopt. Vlak daarna ontstonden er geruchten dat Apple bezig zou zijn met een opvolger met ingebouwde GPU. Die zit nog niet in de Pro Display XDR , maar het zou wel onderdeel kunnen zijn van het komende scherm.

Een eigen CPU en GPU in het scherm kan voor betere hoge resolutie-graphics kunnen zorgen, waarbij de interne chip van de computer minder zwaar wordt belast. Ook zou Apple de kracht van beide processoren kunnen combineren voor extra zware taken.