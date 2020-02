Hoe gezond is de accu in jouw MacBook nog? Volg de stappen in deze tip om te zien wat de huidige batterijstatus van je MacBook is. Ook leggen we uit wat de verschillende statussen betekenen.

Gezondheid MacBook-accu controleren

De batterij in iedere MacBook houdt het jarenlang vol, maar zal op een gegeven moment minder effectief zijn in het vasthouden van de lading. Het kost dan steeds meer moeite om tot 100% op te laden en de batterijstatus gaat na het loskoppelen snel achteruit. Je kunt gemakkelijk controleren hoe jouw Mac-batterij er aan toe is door de batterijstatus op te vragen. In deze tip leggen we uit hoe dit werkt en wat de verschillende statussen betekenen.



macOS houdt namelijk voortdurend in de gaten hoe het er met de gezondheid van je batterij voor staat. Met een simpele knoppencombinatie kun je de status van de accu opvragen.

MacBook-accu: gezondheid checken

Hoewel je niet constant deze status hoeft te checken, is het wel aan te raden om dit regelmatig even te doen. Daarnaast kan het ook een hulpmiddel zijn als je vermoedt dat er iets mis is met de batterij van je MacBook. Deze accustatus zit verstopt in je menubalk en kan verschillende betekenissen hebben.

Eerst leggen we uit hoe je deze gezondheid kunt opvragen:

Ga met je muisaanwijzer naar het Batterij-icoon rechts bovenin de menubalk. Houd nu de Option (alt) toets ingedrukt terwijl je op het Batterij-icoon klikt. Bovenaan het menu dat nu in beeld verschijnt staat nu de extra optie met ‘Status:’ gevolgd door de huidige status van je Mac-accu. Door op deze status te klikken krijg je meer informatie over de verschillende statussen.

Zie je de status niet? Dan houd je misschien de Option-toetsen niet ingedrukt of beschikt je over een Mac zonder ingebouwde accu, zoals een iMac of Mac mini.

Dit betekent de MacBook-accu gezondheid

Je MacBook kan in deze statusbalk vier verschillende aanduidingen geven voor de staat van je accu: Normaal, Vervang Spoedig, Vervang Nu en Onderhoud Vereist. Volgens Apple betekenen deze aanduidingen het volgende: