De nieuwe M3 MacBook Pro ziet er overigens van binnen ook bijna hetzelfde als zijn voorganger. Maar veel mensen zullen vooral de buitenkant zien en misschien wel kiezen voor de nieuwe kleur Space Black. Als je dacht dat Apple gewoon een zwarte laag verf heeft gebruikt, dan is dat niet zo. De kleur zit verwerkt in het materiaal zelf en dat heeft voordelen: als je een diepe kras krijgt, zal er geen lichtere tint van het onderliggende materiaal te zien zijn. Apple heeft blijkbaar veel onderzoek en ontwikkeling moeten doen om Space Black te realiseren. Kevin O’Reilly van iFixit legt het hieronder uit in de video.

Dit maakt Space Black anders

Fixit legt allereerst uit waarom Space Gray nooit zo donker is geweest als sommigen zouden hebben gewild. In wezen komt het erop neer hoe licht reflecteert op het oppervlak. Met Space Gray werd volgens iFixit al een belangrijke stap gezet richting een zwarte laptop, met bescherming van een oxidelaag. Door het anodisatieproces wordt de gladde, onbehandelde aluminiumplaat omgezet naar een diffuus mat oppervlak. Dat oppervlak glansde nog steeds teveel, ook als er tijdens het anodiseren zwarte kleurstof werd toegevoegd. Daardoor leek het meer grijs dan zwart.

Space Grey vs Space Black onder de microscoop

Bij de nieuwe Space Black MacBook Pro van dit jaar heeft Apple zich waarschijnlijk gerealiseerd dat ze het toch al ruwe geanodiseerde oppervlak konden etsen om het nog oneffener te maken. De daardoor ontstane gaatjes en hoekjes zorgen voor een nog betere verspreiding van de inkomende lichtstralen, die bovendien in meer richtingen worden verspreidt. Dit levert een afwerking op die nog meer naar zwart neigt.

Ondanks alle inspanningen van Apple laat de vergelijking van iFixit zien dat een Space Black MacBook meer vingerafdrukken vertoont dan de Space Grey variant. Maar je kunt het wegvegen met een doekje.

M3 MacBook Pro teardown: weinig verrassingen

Uiteraard heeft iFixit ook naar het binnenwerk gekeken. Net als de 13-inch MacBook Pro heeft de M3 14-inch MacBook een enkele koelventilator, omdat de chip niet zoveel warmte genereert als de grotere Pro- en Max-varianten. Voor die laatste gebruikt Apple een robuuster koelsysteem met dubbele ventilator.

Een positief punt is dat het basismodel van de M3 MacBook Pro twee flash NAND-chips heeft, dus de SSD-prestaties zouden niet langzamer moeten zijn dan bij eerdere versies. Dit probleem deed zich wel voor bij het instapmodel M2 MacBook Air en de MacBook Pro.

Net als bij recente MacBooks en iPhones kun je geen onderdelen uitwisselen tussen vergelijkbare M3 MacBooks. Dit kan reparatie in sommige gevallen moeilijk maken. iFixit verwisselde schermen tussen twee vergelijkbare M3 MacBook Pro’s en hoewel het scherm werkte, verschenen er overal artefacten. Om ze te verwijderen, moet je een kalibratietool gebruiken die speciaal door Apple is ontworpen. Dit gereedschap krijg je alleen in handen als je een origineel vervangend scherm rechtstreeks bij Apple koopt.

Hieronder kun je de uitleg van iFixit nader bekijken.

De MacBook Pro van eind 2023 met M3-chip is nu te koop via de bekende verkoopkanalen. Echt grote aanbiedingen zijn er nog niet te vinden, maar we houden ze voor je in de gaten!

Prijzen 14-inch MacBook Pro M3 Pro/Max (eind 2023)