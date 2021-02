Satechi USB-C Watch AirPods Charger

Het is in ieder geval origineel, want een dergelijk tweezijdig accessoire was er nog niet. Het wordt een Apple Store-exclusive, die je niet bij andere winkels vindt. Satechi is van plan er rond de €50 voor te vragen. De Satechi USB-C Watch ‌AirPods‌ Charger heeft aan een kant de bekende puck om je Apple Watch te laden. Draai je de lader om, dan vind je er een Qi-gecertificeerd oppervlak voor het opladen van je AirPods. Hoewel dat allemaal leuk en aardig is, heeft het wel beperkingen. Zo kun je er in noodgevallen geen iPhone mee opladen, omdat het oppervlak speciaal is gemaakt voor de AirPods. Ook zit er geen kabeltje aan, waardoor het minder flexibel is. Heb je twee USB-C-poorten naast elkaar zitten, dan is de andere meteen onbruikbaar. Een pluspunt is wel dat het ook werkt op iPads met USB-C-poorten.



De oplader is gemaakt van aluminium en moet qua design aansluiten op de apparaten van Apple zelf. Verder heeft Satechi gekozen voor een zo compact mogelijk accessoire, dat je gemakkelijk kunt meenemen. Ook leuk om te weten: de twee oplaadmodules werken afhankelijk van elkaar. Je kunt dus tegelijk de Apple Watch en de AirPods opladen, als je ze op de juiste manier weet te positioneren. Je kunt de lader overigens ook in een USB-C-adapter in het stopcontact steken.

Met een gewicht van 46 gram en afmetingen van 5,8 x 4,4 x 1,4 cm is het een leuk hebbedingetje voor in je tas en een aardig cadeau-idee voor mensen die altijd hun lader kwijt zijn. De lader is al gesignaleerd in de Amerikaanse Apple Store, maar nog niet in de Nederlandse en Belgische. Soms duurt het even voordat de Europese Apple Stores hun assortiment hebben aangevuld.