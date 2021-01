Wat kun je met Apple's Touch Bar op de MacBook Pro? In dit artikel lopen we de mogelijkheden langs, zoals Touch ID, contextafhankelijke toetsen en meer.

In recente MacBook Pro-modellen (sinds 2016) zit een aanraakgevoelige strip met de naam Touch Bar. Hiermee kun je allerlei functietoetsen bedienen, die afhankelijk zijn van de toepassing. In dit artikel zetten we alle wetenswaardigheden over de Touch Bar op een rijtje.

Wat is de Touch Bar?

De Touch Bar is een OLED-strip die de rij met functietoetsen op de MacBook Pro vervangt. De verlichte strip is aanraakgevoelig en toont steeds andere functies, afhankelijk van de app die je gebruikt. Je kunt erop tikken en vegen om te bedienen. Rechts in de Touch Bar zit een Touch ID-vingerafdrukscanner zodat je kunt inloggen op accounts en betalingen kunt doen, zonder dat je een pincode of wachtwoord hoeft in te voeren.

De Touch Bar is net zo breed als het toetsenbord en meet 2170 x 60 pixels. Het wordt aangestuurd door de T-chip of de T2-chip, die Apple in eigen huis heeft ontwikkeld. Het schermpje ondersteunt de P3-kleurruimte, net als het scherm van de MacBooks (vanaf 2020) en de iPhones, waardoor de knoppen in levendige kleuren en goede kleurverzadiging te zien zijn.

Op welke Macs vind je de Touch Bar?

Sinds 2016 is de Touch Bar aanwezig in zowel de 13-inch, de 15-inch en de 16-inch varianten van de MacBook Pro. Deze zijn verkrijgbaar vanaf ca. €1450. Een compleet overzicht van de MacBook Pro line-up vind je hieronder:

Op dit moment is de Touch Bar alleen te vinden in de MacBook Pro-modellen, niet op de MacBook Air of op de losse toetsenborden die Apple verkoopt.

Hoe werkt de Touch Bar?

Heb je een MacBook met een Touch Bar, dan zie je boven het toetsenbord een smalle strip met digitale knoppen. Je tikt hierop om de getoonde functie te gebruiken. De inhoud van de knoppen wisselt vanzelf; je hoeft hier niets voor te doen. Als je Safari gebruikt krijg je andere knoppen te zien dan wanneer je e-mail of Photoshop gebruikt. Deze opties verschijnen aan de linkerkant van de Touch Bar. Je kunt hierop maximaal 10 vingers tegelijk gebruiken, wat vooral van pas zal komen bij creatieve toepassingen. Aan de rechterkant is een Control Strip met vaste opties voor helderheid, geluidsvolume en Siri.

Waar vind ik Touch ID?

Aan de rechterkant van de Touch Bar vind je ook de Touch ID-knop, die gecombineerd is met een aan/uitknop. Deze bevindt zich op dezelfde plek als de aan/uitknop van eerdere MacBook-modellen. Met Touch ID kun je inloggen op apps die het ondersteunen en je kunt er ook aankopen mee doen. De Touch ID-sensor wordt aangestuurd door de T2-chip, die Apple speciaal hiervoor heeft ontwikkeld. De T2-chip bevat een Secure Enclave, een beveiligd gedeelte waar je vingerafdruk in versleutelde vorm wordt bewaard. De informatie over je vingerafdruk is alleen lokaal beschikbaar in de chip; deze informatie wordt niet online verstuurd.

Hoe gebruik je Touch ID met meerdere personen?

Met de Touch ID-sensor op de Touch Bar kun je de vingers van meerdere personen registreren. Dit werkt iets geavanceerder dan op de iPhone, waar je ook vingers van meerdere personen kunt registreren (bijvoorbeeld van jezelf en je partner). Als je een Mac deelt met meerdere personen in huis kun je snel wisselen tussen accounts door je vinger op de Touch ID-sensor te leggen. Touch ID werkt vervolgens ook meteen voor jouw iTunes-account en aankopen met Apple Pay. Je zit elkaar dus niet in de weg.

Wat zijn de functies van de Touch Bar?

Met de Touch Bar zijn er allerlei mogelijkheden, die verder gaan dan de vroegere rij functietoetsen. Hieronder noemen we een aantal voorbeelden.

Safari

Als je Safari gebruikt, dan zie je een lijst met je favoriete apps op de Touch Bar. Je hoeft er alleen op te tikken om er eentje te openen. Bij een geopende website krijg je knoppen om te navigeren, zoals openen van een nieuw tabblad of offline opslaan. Bij websites die Apple Pay ondersteunen kun je aankopen doen door je vinger op de Touch ID-sensor te leggen op het moment dat je afrekent.

Mail

In de Mail-app zie je opties voor het beantwoorden, doorsturen, vlaggen, archiveren, markeren als ongelezen en dergelijke. Je ziet ook opties om e-mailtjes naar een map te verplaatsen, waarbij de Touch Bar alvast wat suggesties geeft. Hier komt intelligentie aan te pas, want de Touch Bar houdt rekening met eerdere acties. Zet je e-mailberichten van een bepaalde persoon altijd in dezelfde map, dan zal de Mail-app dit als suggestie geven.

Berichten

In iOS 10 heeft Apple de mogelijkheid toegevoegd om getypte tekst te vervangen door emoji. Dat is bij de Touch Bar ook mogelijk: je krijgt suggesties voor emoji terwijl je typt. Dit geldt voor woorden als ‘pizza’, ‘hartje’ en dergelijke. Je kunt ook bladeren door de emoji op basis van categorie. Je kunt ook snel reageren op berichten met Tapbacks. Dit zijn voorgebakken antwoorden die je bijvoorbeeld ook op de Apple Watch vindt.

Quick Type

Om sneller te typen gaat de Touch Bar suggesties voorschotelen. Ook hieraan komt intelligentie te pas, want de suggesties worden afgestemd op de woorden en de schrijfstijl die je eerder hebt gehanteerd. Ook krijg je suggesties voor contactpersonen, e-mail, telefoonnummers en meer.

Finder

De Finder kan een groot aantal acties aan. Je krijgt via de balk snelle toegang tot je apps, bestanden, preview en meer. Op de Touch Bar zijn knoppen aanwezig voor het delen en bekijken van bestanden, het maken van een nieuwe map, vooruit en achteruit bladeren, Quick Look, nieuwe vensters en tabbladen, naar de prullenbak verplaatsen, openen met een bepaalde app en meer informatie opvragen. Kortom: eigenlijk alle acties die je gewend was met de muis of via het menu te doen vind je ook in de Touch Bar.

FaceTime

Krijg je een gespreksverzoek via FaceTime binnen, dan kun je op de Touch Bar aangeven of je het gesprek wilt accepteren of afwijzen. Ook tijdens het gesprek zijn er verschillende opties. Van het uitschakelen van je camera tot het dempen van je microfoon.

Foto’s en video’s

De Foto’s-app bevat heel wat functies, waarvan een deel nu te bedienen is via de Touch Bar. Je kunt bijvoorbeeld de inhoud van albums en verzamelingen bekijken. Tik op een foto om deze schermvullend te bekijken, voorzie favoriete foto’s van een hartje en bewerk foto’s met acties als bijsnijden, roteren, filters, retoucheren en recht zetten, allemaal via de Touch Bar. Bij het bekijken van video’s kun je met knoppen op de Touch Bar door de video scrubben en het afspelen starten en pauzeren.

Adobe

Ook voor de apps van Adobe is de Touch Bar een geschikt instrument. Bij Photoshop en Illustrator krijg je verschillende functies. Zo kun je de zichtbaarheid van een laag aanpassen, kun je makkelijker selecteren, schermvullend bekijken en maskers gebruiken.

Agenda

Een van de apps die je dagelijks gebruikt heeft ook ondersteuning voor de Touch Bar. Je kunt nieuwe afspraken toevoegen, een uitnodiging accepteren, tijd en locatie toevoegen en door de afspraken van de dag bladeren via de Touch Bar.

De Touch Bar is aanpasbaar

Het interessante van de Touch Bar is dat de knoppen aanpasbaar zijn. Dat is uiteraard ook de bedoeling van de Touch Bar, maar je zit niet vast aan de keuzes die de appontwikkelaar heeft gemaakt. Je kunt de Touch Bar helemaal aanpassen aan jouw wensen. Dus gebruik je bij het bewerken van foto’s vooral de retoucheer-functies, dan kun je die meteen in beeld krijgen op het moment dat je een foto bekijkt. Dit is in te stellen via de Systeemvoorkeuren.

Touch Bar-apps van derden

De Touch Bar is ook te gebruiken door externe ontwikkelaars. Inmiddels hebben derde partijen tal van apps geschikt gemaakt voor de Touch Bar. Zo heeft Microsoft alle Office-apps aangepast. Ook 1Password biedt ondersteuning voor de Touch Bar. Een overzicht van enkele belangrijke apps die gebruik maken van de Touch Bar vindt je in het artikel hieronder.

Apple heeft richtlijnen voor ontwikkelaars, omdat toepassingen voor de Touch Bar wel aan bepaalde regels moeten voldoen. Ontwikkelaars mogen hun functionaliteit niet beperken tot uitsluitend de Touch Bar. Ook moeten de knoppen lijken op de gebruikelijke toetsen op het toetsenbord.

