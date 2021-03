Sinds de iPhone X gebruikt Apple OLED-displays. Wat zijn de voor- en nadelen van OLED ten opzichte van de normale LCD/LED-schermen? We zetten de plus- en minpunten van van deze schermtechnologie op een rijtje en vertellen welke Apple-producten al een OLED-display hebben.

Apple is bij de iPhones helemaal overgestapt naar OLED-schermen. Bij de iPads en MacBooks staat de overstap naar OLED ook op de planning. Op deze pagina bespreken we wat deze schermtechnologie bijzonder maakt, wat de voordelen zijn en of het zin heeft op te wachten op de opvolgers, Mini-LED en MicroLED.

Apple-producten met OLED-scherm

De volgende Apple-producten zijn voorzien van een OLED-scherm:

De iPhones met OLED-scherm hebben een verhoogde schermresolutie met de naam Super Retina (XDR).

Er zit dus geen OLED-scherm in de iPhone SE 2020, iPhone XR en iPhone 11. Apple heeft in de twee laatstgenoemde modellen wel een betere kwaliteit LCD-scherm gebruikt, genaamd Liquid Retina. Dit moet de voordelen van LCD en OLED combineren.

Mogelijk toekomstige producten met OLED-scherm zijn:

Deze producten zijn nog niet officieel aangekondigd.

Wat is OLED?

OLED staat voor Organic Light Emitting Diode en is inmiddels een veelgebruikte techniek voor hoge-resolutie-displays. Behalve in smartphones vinden we OLED ook steeds vaker in televisies. Andere smartphonefabrikanten zoals Samsung en Sony gebruiken al veel langer OLED-schermen. Die fabrikanten hadden in het begin nog wel eens problemen met de helderheid of de kleurechtheid van hun schermen, maar inmiddels is de technologie zo ver doorontwikkeld dat die nadelen tot het verleden behoren.

Het belangrijkste kenmerk van OLED is dat elke individuele pixel individueel licht geeft. De pixels bestaan uit organische materialen. Zodra er stroom doorheen gaat, geven de pixel licht. De technologie heeft vooral voordelen, maar er zijn ook wel een paar nadelen.

De opvolger staat ook alweer in de startblokken: MicroLED. In onderstaande uitleg lees je meer over deze nieuwe schermtechnologie, die nu nog te duur is om te produceren.

Bekijk ook Alles over microLED, de nieuwe schermtechnologie voor Apple Watch en meer Wat is microLED en wanneer kun jij het in je iPhone verwachten? In deze uitleg lees je alles over microLED, de opvolger van OLED. Wat zijn de voordelen en verschillen, hoe werkt het en wat betekent het voor jou als Apple-gebruiker?

Voordelen van een OLED-scherm

Een OLED-display heeft de nodige voordelen ten opzichte van de ‘gewone’ LCD LED-schermen die je in eerdere Apple-producten vindt.

#1 Mooiere kleuren en betere beeldkwaliteit

Een groot voordeel van OLED is dat het geen achtergrondverlichting nodig heeft om te werken. Dit is beter voor je batterij (daarover later meer), maar levert ook mooiere kleurverzadiging op. Vooral zwarttinten gaan er hierdoor op vooruit. Ze zijn donkerder en dieper dan ooit. Dit komt omdat de pixels zelf licht uitzenden en ze ook volledig uit te schakelen zijn voor weergave van de kleur zwart.

#2 Beter contrast

LCD-displays blokkeren bij een zwarte kleur het licht, waardoor nog steeds wat licht erlangs kan lekken. Bij OLED wordt de pixel volledig uitgeschakeld. Door het ontbreken van die constante achtergrondverlichting, is het verschil tussen de donkerste en lichtste pixel ook groter, met als gevolg een beter contrast. Als je de reactiesnelheid van een OLED-pixel naast die van een LCD-pixel legt, zul je zien dat LCD minder snel van kleur kan veranderen. Daarnaast is de kijkhoek van LCD een stuk minder, waardoor de helderheid en kleur kunnen veranderen als je het scherm vanaf de zijkant bekijkt.

Bekijk ook Schermtechnologie van de iPhone uitgelegd Lees alles over de schermtechnologie van de iPhone. Waarom kun je het scherm alleen met je vingers bedienen, hoe zit het met kleurweergave en welke technologie gebruikt Apple voor indrukken?

OLED-schermen ondersteunen HDR-weergave. HDR staat voor High Dynamic Reach. Foto’s en video’s die met HDR gemaakt zijn, zien er een stuk mooier uit dankzij natuurgetrouwe kleuren. Bij geschikte films (te herkennen aan Dolby Vision en/of HDR10-logo’s) ziet alles er net wat levendiger uit. Je kan ook op YouTube HDR op de iPhone kijken.

#3 OLED iPhones zijn energiezuiniger dan LCD iPhones

We zeiden het eigenlijk net al: omdat OLED geen achtergrondverlichting nodig heeft is de techniek per definitie energiezuiniger dan LED. Tel hier het gegeven bij op dat pixels uitgeschakeld worden bij de kleur zwart, wat dus ook minder energie kost. Dit zorgt in veel gevallen voor een energiezuiniger display, maar er zijn uitzonderingen. Op een OLED-iPhone heeft de donkere modus dus ook een praktisch nut, naast het feit dat het er vooral ‘s avonds mooier en rustiger uit ziet voor je ogen. Steeds meer apps hebben dan ook een donkere modus, soms zelfs met een extra optie voor OLED-modellen waardoor veel onderdelen van de app diepzwart zijn.

#4 Betere helderheid

Een positief gevolg van OLED-schermen in iPhones, is dat deze displays een stuk helderder zijn. Ter vergelijking: een iPhone 11 Pro heeft een standaard maximale helderheid van 800 nits, ten opzichte van 625 nits bij een iPhone 11 met LCD-display. Nieuwere displays kunnen zelfs 1200 nits aan bij HDR-content. En met een hogere helderheid springen beelden er nog meer uit.

#5 OLED-schermen zijn dunner en flexibeler dan LED

OLED-schermen kunnen dunner en flexibeler worden uitgevoerd dan LCD-displays, zodat ze zelfs als het ware op een flexibel scherm ‘geprint’ kunnen worden. Door het ontbreken van de achtergrondverlichting worden de schermen behalve dunner ook lichter. Dat maakt de productie ervan wel weer wat complexer. Daarover meer bij de nadelen.

OLED iPhones: nadelen van een OLED-scherm

Het is niet alleen maar feest met OLED. Er kleven ook nog wat nadelen aan deze schermtechniek vergeleken met LCD. De twee punten van kritiek die het meest te horen zijn, hebben met de levensduur en energiezuinigheid te maken. En dan is er natuurlijk ook nog de prijs.

#1 Zichtbare veranderingen bij langer gebruik en kans op inbranden

Het materiaal dat nodig is om het blauwe licht van OLED-schermen te produceren heeft een beperkte levensduur in vergelijking met LED-schermen. Hierdoor Hierdoor krijg je na verloop van tijd een minder helder scherm en kunnen de kleuren er anders uit komen te zien. Deze blauwe OLED-schermen houden het zo’n 14.000 uur uit en daarna is er nog maar 50% over van de originele helderheid.

Dit is een reëel probleem voor de iPhone, aangezien je dit scherm door de dag heen regelmatig activeert. Daarom wordt er druk onderzocht hoe de levensduur van deze blauwe OLEDs verder opgerekt kan worden. Het probleem met blauwe OLED treedt overigens niet in alle varianten op. Zo zou LG kleurfilters toepassen, wat het probleem teniet doet. Het hangt dus af van de techniek die Apple heeft gebruikt of dit een probleem is waar ze rekening mee moeten houden.

Sinds de release van de iPhone X in 2017 zijn er geen grootschalige klachten geweest over een verminderde beeldkwaliteit bij langer gebruik. Apple waarschuwt wel dat kleine zichtbare veranderingen kunnen voorkomen bij OLED-schermen. Bovendien is een OLED-display gevoeliger voor inbranden, zeker als er langdurig hetzelfde beeld getoond wordt met een hoge helderheid. Er kan dus zogenaamd restbeeld achterblijven. Denk aan een logo dat langdurig op dezelfde plek in beeld staat, dat zelfs na het wisselen van het beeld nog vaag zichtbaar kan zijn. Omdat je de iPhone vaak in kortere poses gebruikt en er zelden of nooit langdurig hetzelfde beeld getoond wordt, heeft de iPhone hier nauwelijks tot geen last van. Bovendien gebruikt Apple allerlei technieken om inbranden te voorkomen.

#2 Minder energiezuinig bij schermen met veel wit

OLED-schermen zijn energiezuiniger, maar dit geldt vooral in situaties met veel zwarttonen. Scènes met veel wit verbruiken zelfs meer energie dan LED. In apps wordt relatief veel wit gebruikt, bijvoorbeeld in de Instellingen- en de Agenda-app van Apple. Uiteraard is er de laatste jaren wel hard gewerkt om de technologie ook op dit vlak te verbeteren.

#3 Water is OLEDs grootste vijand

Omdat OLED snel beschadigt als het in aanraking komt met water, zal Apple zijn best moeten doen om het scherm goed af te schemen. Apple belooft dat de iPhone waterbestandig is volgens de IP67-standaard. Als het goed is, kan er dus niet zomaar water bij het OLED-scherm komen.

#4 Productie OLED iPhones is lastiger dan LCD

Zoals eerder al gesteld is de productie van OLED-displays complex als je het vergelijkt met die van LCD-schermen. Het aantal fabrikanten dat de schermen maakt is beperkt, evenals de oplage. Apple heeft grote hoeveelheden schermen nodig en wil het liefst niet afhankelijk zijn van één leverancier. De huidige OLED-schermen in de iPhones worden gemaakt door Samsung en LG, maar Apple zoekt altijd nog naar meer leveranciers om de prijs te drukken. Tot die tijd blijven de voorraden beperkt en dat betekent waarschijnlijk dat Apple tegen een forse prijs moet inkopen – wat weer gevolgen heeft voor de winkelprijs. Wel is het zo dat OLED-displays in de loop der jaren steeds voordeliger worden. Dat is dan ook één van de redenen dat Apple deze techniek in 2020 ook bij de goedkopere modellen gaat toepassen.

Waar blijven iPads en Macs met OLED?

Apple gebruikt OLED nu voor de iPhone en de Apple Watch. Er zijn geruchten dat Apple in 2022 wil beginnen met de productie van iPads en MacBooks met OLED-scherm. Tegelijk kijkt Apple ook naar andere schermtechnieken. Zo worden in 2021 de eerste iPads met mini-LED verwacht. Een vervolg daarop is microLED.

