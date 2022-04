Apple gebruikt allerlei schermtechnieken voor haar verschillende apparaten. LCD, OLED, mini-LED en noem maar op: elk type apparaat heeft zijn eigen schermtechniek, al is er ook wat overlap tussen apparaten onderling. Voor iPhones is OLED inmiddels de meestgebruikte schermtechniek. Maar naast de Apple Watch (en de Touch Bar op de oudere MacBook Pro) gebruikt Apple dit nog nergens. Er bestaan nog geen MacBooks met OLED-scherm en ook de iPad heeft nog geen OLED. Maar er gaan wel al langer geruchten dat OLED naar de iPad komt.



Wat is het voordeel van iPad met OLED?

OLED-schermen hebben diverse voordelen. De bekendste voordelen zijn de hogere helderheid en de diepere zwarttinten. Dat komt omdat pixels bij zwart echt uit staan, waardoor zwart dus echt zwart is. Maar OLED kent ook nadelen, die vooral te maken hebben met inbranden. Hoewel Apple’s schermen daar door allerlei technieken geen last van hebben, is het wel een algemene eigenschap van OLED. Lees ook onze uitleg over OLED in het algemeen.

Voor de iPad betekent een OLED-scherm dat de algehele schermkwaliteit omhoog gaat. Kleuren zijn levendiger, de helderheid beter en films en series zien er mooier uit. Ook voor creatieve professionals zal een OLED-scherm voordelen opleveren, bijvoorbeeld bij het doorvoeren van kleurcorrecties in foto’s of bij het tekenen op een iPad. Dergelijke voordelen zien we ook al bij mini-LED in de grootste iPad Pro, maar mini-LED is mogelijk wat duurder. OLED bestaat al een tijdje, terwijl mini-LED bij Apple nog maar een paar jaar gebruikt wordt. Bovendien is de kwaliteit van zwarttinten bij OLED nog iets beter dan bij mini-LED.

Welke iPads krijgen OLED-schermen?

Er zijn allerlei geruchten geweest over welke iPad-modellen een OLED-scherm krijgen. Diverse analisten hebben daar hun uitspraken over gedaan. Zo gingen er geruchten dat de iPad Pro in 2023 overstapt van mini-LED naar OLED en dat de iPad Air in 2022 OLED krijgt. Dat laatste is niet gebeurd: de iPad Air 2022 heeft nog hetzelfde Liquid Retina LCD-display als het model uit 2020.

Toch denken we dat de iPad Air de grootste kanshebber is om als eerste een OLED-scherm te krijgen. Voor de standaard iPad is OLED mogelijk nog te duur, terwijl de iPad Pro pas net mini-LED gekregen heeft. Bovendien beweren analisten dat het eerste iPad-model met OLED een 10,9-inch display heeft. Dat is precies het formaat dat Apple nu voor de iPad Air gebruikt.

Of alle iPads uiteindelijk de overstap maken naar OLED, is nog lastig te zeggen. Zoals gezegd heeft de grote iPad Pro net een mini-LED scherm gekregen. We verwachten dat de 11-inch iPad Pro op den duurt ook volgt. Ook zijn er al geruchten geweest over een iPad mini met mini-LED display. Mogelijk kiest Apple ervoor om niet alle modellen van OLED te voorzien. Het kan ook zijn dat het nog langer gaat duren voordat sommige model OLED krijgen en dat mini-LED een soort tussenstap is.

Wanneer krijgt de iPad voor het eerst OLED?

Het afgelopen jaar zijn er diverse geruchten geweest over wanneer de iPad een OLED-scherm krijgt. Zoals gezegd waren er geruchten over een iPad Air in 2022 met OLED, maar dat is niet gebeurd. DSCC, een organisatie die de ontwikkelingen rondom schermen op de voet volgt, zei eerder dat de iPad pas op z’n vroegst in 2023 een OLED-scherm krijgt.

Er zijn diverse fabrikanten die voor Apple aan OLED-schermen voor iPads werken, zo zeggen bronnen. Samsung is al de belangrijkste leverancier voor OLED-schermen op de iPhone en zou aan verbeterde versies in grotere iPad-geschikte formaten werken. De Koreaanse nieuwssite The Elec beweerde dat Samsung in 2024 OLED-schermen voor de iPad klaar heeft. Deze zouden twee keer zo helder zijn en een langere levensduur hebben.

Diezelfde site schreef eerder dit jaar ook dat LG haar fabrieken voorbereidt voor de productie van OLED-schermen voor de iPad. Als deze informatie klopt, dan duurt het nog wel een paar jaar voordat de productie bij LG echt op gang komt.

In april 2022 schreef The Elec dat er nog een derde partij bij komt, namelijk displaymaker BOE. Deze fabrikant zou bouwen aan haar eigen OLED-fabrieken, mede bedoeld voor de eerste iPad met OLED ergens in 2024. Daarnaast zou BOE ook voorbereidingen treffen voor een MacBook met OLED-scherm, want ook dat zou nog op de planning staan.

Het lijkt er dus op dat we op z’n vroegst in 2023, maar waarschijnlijk pas in 2024 de eerste iPad met OLED-scherm krijgen. Tot die tijd moeten we het nog doen met micro-LED in de iPad Pro en LCD op de andere modellen. Maar een straf is dat niet echt: de kwaliteit van Apple’s iPad-schermen is over het algemeen erg goed.

