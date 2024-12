Apple heeft zelf per ongeluk de komst van de M4 MacBook Air verklapt. Er gingen al langer geruchten over een release van nieuwe M4 MacBook Air in 2025, maar nu is dat zo goed als zeker.

Afgelopen oktober bracht Apple de allereerste reeks M4 Macs uit: de iMac, Mac mini en de MacBook Pro waren allemaal aan de beurt. Maar hoe zit dat eigenlijk met de MacBook Air, misschien wel een van de populairste Macs? Eerder zei Mark Gurman van Bloomberg al dat Apple voorbereidingen aan het troffen was om de MacBook Air begin 2025 te vernieuwingen met een M4-chip en nu is het Apple zelf die dit nagenoeg bevestigt.

Apple verspreekt zich: release MacBook Air M4 in 2025

MacRumors ontdekte dat Apple de macOS Sequoia 15.2 update per ongeluk ook heeft vrijgegeven voor Macs met modelnummer Mac16,12 en Mac16,13. Dit zijn nummers die nog niet eerder gebruikt zijn. Ter vergelijking: de huidige M3-varianten hebben modelnummer Mac15,12 en Mac15,13.

Om het nog duidelijker te maken: in de gelekte software zijn verwijzingen gevonden naar exacte productnamen, namelijk “MacBook Air (13-inch, M4, 2025)” en “MacBook Air (15-inch, M4, 2025)”. Duidelijker kan het niet worden, want dit zijn exact de productnamen die Apple doorgaans gebruikt. De namen verklappen al veel: er komen wederom twee formaten, beide met een gewone M4-chip en de release staat gepland voor 2025. Vermoedelijk verschijnen de twee MacBook Air-formaten in het voorjaar van 2025.

Welke vernieuwingen er nog meer in komen naast de M4-chip, is nog niet zeker. Maar er zijn aanwijzingen dat deze modellen een verbeterde camera krijgen. Het gaat dan vermoedelijk om dezelfde ultra-groothoekcamera met ondersteuning voor Center Stage als in de nieuwste MacBook Pro. Of er ook een optie komt voor een scherm met nanotextuur, is nog niet duidelijk.