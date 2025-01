Voor de MacBooks maakt Apple nu gebruik van een combinatie van mini-LED (voor de MacBook Pro) en LCD (voor de MacBook Air). Geruchten over een MacBook met OLED gaan al jaren en het eerste model dat OLED krijgt komt dan ook zo langzamerhand in zicht. Maar dat zal geen MacBook Air zijn. The Elec schrijft nu namelijk dat de eerste MacBook Air met OLED-scherm pas in 2029 zal verschijnen. En dat is later dan eerst verwacht werd.

Wanneer krijgt de MacBook Air OLED?

Lange tijd werd er gedacht dat de MacBook Air in 2027 aan de beurt zou zijn voor een nieuw OLED-scherm, maar dit zou nu uitgesteld zijn. De site baseert zich daarbij uit bronnen uit de industrie. In plaats van 2027 wordt de eerste MacBook Air met OLED pas in 2029 verwacht. Het lijkt er wel op dat de MacBook Pro nog steeds in 2026 een OLED-scherm zou krijgen.

De bron geeft ook een mogelijke reden voor het uitstel. Dit zou namelijk te maken hebben met de tragere verkoop van de iPad Pro met OLED-scherm. Een OLED-scherm alleen zou de verkoop niet de gewenste boost geven, zeker niet doordat de kosten ook hoger zouden zijn. Door het naar achteren te schuiven, worden de kosten hopelijk lager en kan Apple in de tussentijd zich blijven focussen op andere ontwikkelingen.

‘Verbeterd MacBook Air-scherm in 2027’

Voor 2027 zou namelijk wel een MacBook Air met oxide TFT-technologie gepland staan. Dit levert alsnog een betere kleurweergave, hoger contrastratio en hogere schermhelderheid op. Ook is dit type scherm energiezuiniger. De MacBook Air kan dus evengoed rekenen op schermverbeteringen in de komende jaren.

Voor de komende jaren tot 2027 verwachten we dat de MacBook Air vooral kleine spec-bumps krijgt. Zo verwachten we binnenkort nog de nieuwe MacBook Air M4, waarin een snellere chip en wat andere kleine verbeteringen zit. De release van de MacBook Air M4 is in het eerste kwartaal, mogelijk al volgende maand.