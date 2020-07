Recente smart tv’s van LG zijn standaard al voorzien van de Apple TV-app, zodat je naar Apple TV+ en bepaalde andere tv-diensten kunt kijken. LG had in februari al aangegeven dat er Dolby Atmos-ondersteuning voor de Apple TV-app en AirPlay 2 aan zou komen. Dit zou gebeuren via een software-update voor geschikte tv’s. Er werd toen nog niet gezegd op welk moment de update beschikbaar zou komen en voor welke modellen. Over het algemeen geldt dat LG-tv’s uit 2018 en later voorzien zijn van de Apple TV-app, maar dat wil niet zeggen dat de Dolby Atmos-update ook voor al deze modellen beschikbaar komt. Dolby Atmos houdt in dat geluiden van alle kanten lijken te komen, zonder dat je daar 5 tot 7 losse speakers voor nodig hebt.



Heb je inderdaad de update binnengekregen dan krijg je de films en tv-series van Apple TV+ en de iTunes Store nu met 3D-geluid. Uiteraard geldt dit alleen als . Ook het streamen via AirPlay 2 zou moeten werken voor Dolby Atmos. Mocht jouw tv niet geschikt zijn, dan kun je ook een Apple TV 4K aansluiten, want die biedt sinds tvOS 12 ook ondersteuning voor de audio-weergave. Daarnaast heb je nog speakers of een soundbar nodig die Dolby Atmos ondersteunen, zoals de onlangs besproken Sonos Arc of soundbars van andere merken zoals Sony. En uiteraard heb je ook content nodig die geschikt is voor Dolby Atmos. Bij Apple TV+ zit je dan goed, want vrijwel alle films en series zijn voorzien van ruimtelijk geluid dankzij Dolby Atmos.

Het aanbod van Apple-functies op verschillende tv-merken verschilt nogal per aanbieder. Zo biedt Samsung geen ondersteuning voor HomeKit, maar wel voor AirPlay 2 en het is ook mogelijk om iTunes-films en -series aan te schaffen of te huren. Op Sony en Vizio smart-tv’s komt de Apple TV-app later dit jaar beschikbaar, maar de functionaliteit kan per merk verschillen.