Siri krijgt diverse verbeteringen op allerlei platformen: van iOS 14 tot watchOS 7. In dit artikel lees je welke vernieuwingen voor Siri je in het najaar van 2020 allemaal kan verwachten.

Nieuwe Siri-functies in iOS 14 en meer

Siri krijgt elk jaar bij de nieuwe updates de nodige aandacht van Apple. Dit jaar vinden we de vernieuwingen van Siri in iOS 14 vooral in de buitenkant. Er is namelijk een geheel nieuw design, zowel op de iPhone als op de Apple Watch. Maar gelukkig heeft Siri ook een paar nieuwe trucjes geleerd, hoewel niet alles in het Nederlands beschikbaar is. Dit zijn alle verbeteringen van Siri in iOS 14 en watchOS 7.



#1 Vernieuwd design

Siri heeft op bijna alle apparaten een geheel nieuw design gekregen. Op de iPhone en iPad neemt de assistent niet meer het hele scherm over. Op de iPhone verschijnt onderaan de bekende Siri-bol. De gevonden resultaten van Siri of de actieschermen, zoals het opvragen van het weer, het versturen van een bericht of het afspelen van een muzieknummer, verschijnen bovenaan het scherm. Onderaan zie je de zinnen die Siri uitspreekt in getypte vorm terug. Maar dat gebeurd niet altijd. Zodra je bijvoorbeeld het weer opvraagt, zie je bovenaan meteen het resultaat.

In de nieuwe vormgeving zie je altijd nog de actieve app of het beginscherm in de achtergrond. Maar hou er rekening mee dat je dit niet kan bedienen zolang Siri in beeld is. Je kan er ook voor kiezen om alle zinnen die jij zelf en Siri uitspreken, uit te laten schrijven. Daarmee lijkt Siri meer op hoe het altijd al was. Ook op de iPad, in CarPlay en op de Apple Watch ziet Siri er anders uit. In ons eerdere artikel lees je meer over het nieuwe Siri-uiterlijk in iOS 14.

#2 Audioberichten versturen

Berichten sturen met Siri is niets nieuws, maar het nadeel is altijd dat hij je gesproken zinnen omzet in getypte tekst. Soms begrijpt Siri je dan niet goed, waardoor je hele gekke zinnetjes krijgt. Vanaf iOS 14 kun je via Siri ook eindelijk audioberichten sturen. Je gesproken tekst wordt dan opgenomen en als audiobestand verstuurd. Vanaf iOS 14 werkt dit via iMessage, maar ook apps van derden zoals WhatsApp kunnen hier gebruik van maken. De makers moeten hun apps nog wel bijwerken.

#3 Aankomsttijd delen met Siri

In Apple Kaarten kun je je aankomsttijd delen. Hierdoor weet diegene precies hoe laat je bijvoorbeeld thuis aan komt. Diegene ziet live waar je bent. Je aankomsttijd delen kan straks ook met Siri, zodra je een route gestart hebt met Apple Kaarten. Dat komt vooral van pas bij CarPlay, waar je liever je handen aan het stuur wil houden en niet veel wil priegelen op het scherm van je autoradio.

#4 Opdrachten-app verbeterd

De Siri Shortcuts-app, oftewel de Opdrachten-app, heeft in iOS 14 een aantal verbeteringen gekregen. De belangrijkste verbetering is de toevoeging van mappen. Je kan zelf een map aanmaken en er een symbool aan geven, zodat je al je opdrachten makkelijker kan sorteren. Er zijn ook slimme mappen, waar opdrachten automatisch in verdeeld worden. Zo is er een map waar je alleen opdrachten voor in het deelmenu vindt.

Een andere slimme map is er voor de Apple Watch. De Apple Watch krijgt in watchOS 7 namelijk eindelijk een eigen Opdrachten-app, waarop je shortcuts kan draaien en automatiseringen kan uitvoeren. De opdrachten kunnen ook geheel op de Apple Watch zelf draaien, zonder tussenkomst van de iPhone. Via de Opdrachten-app op de iPhone bepaal je welke shortcuts je op de Apple Watch ziet, door deze in de goede map te slepen. De Opdrachten-app op de Apple Watch heeft ook complicaties om de shortcuts snel te starten.

#5 Verbeterd dicteren op de Apple Watch

Dicteren op de Apple Watch is ook onderdeel van Siri. In watchOS 7 verwerkt de Apple Watch het dicteren rechtstreeks op het apparaat zelf. Volgens Apple zijn gedicteerde berichten daardoor betrouwbaarder en wordt het een stuk sneller verwerkt. Wij hebben dit in de beta nog niet heel erg gemerkt, maar Apple zal dit de komende tijd ongetwijfeld nog verder verbeteren.

#6 Fietsroutes starten

Eén van de functies die voorlopig nog niet naar Nederland komt, zijn de fietsroutes in Apple Kaarten. Siri weet in iOS 14 ook hoe je een fiets moet besturen, want je kan met de assistent een fietsroute starten op je iPhone of Apple Watch. Ten minste, als je op een plek bent waar dit ondersteund wordt. Het gaat nu nog om een handjevol steden wereldwijd, voornamelijk in de VS. Je hebt hier in Nederland dus nog niks aan, maar desalniettemin goed om te weten dat het eraan komt zodra de fietsroutes ook in Nederland werken.

#7 Antwoorden van het web

Siri geeft nu meer antwoorden, rechtstreeks vanaf het web. Apple geeft als voorbeeld dat je aan Siri kan vragen hoeveel harten een octopus heeft. Normaal gesproken doet Siri dan simpelweg een zoekopdracht en moet je maar hopen dat het goede antwoord erbij zit. In iOS 14 geeft Siri een duidelijker antwoord op dergelijke vragen. Helaas werkt dit alleen als Siri op Engels staat, waardoor we hier in Nederland nog niet zoveel aan hebben.

#8 Meer talen om te vertalen

Sinds een paar jaar kun je met Siri vertalen. Handig als je op vakantie in het buitenland bent en de taal niet spreekt. Helaas wordt Nederlands nog niet ondersteund, maar wel een groot aantal andere talen zoals Engels, Spaans, Duits, Frans en meer. Vanaf iOS 14 gaat het in totaal om meer dan 65 talencombinaties. Ook hier ontbreekt Nederlands nog, dus als je er gebruik van wil maken zul je Siri even (tijdelijk) op bijvoorbeeld Engels moeten zetten.

