De thuiswerkplek van Peter van den Heuvel

We bekijken in deze serie allerlei interessante en inspirerende thuiswerkplekken. Nu iedereen al een paar weken de tijd heeft gehad om de perfecte werkplek in te richten, laten we zien wat mensen zoal hebben gedaan om lekker te kunnen werken. Deze keer kijken we naar de thuiswerkplek van Peter van den Heuvel, die al sinds 2018 vanuit huis werkt. Peter heeft een bedrijf op het gebied van projectmanagement, advies en werkvoorbereiding, vooral gericht op de projecten in de bouw. Maar hij maakt ook dronebeelden en (lucht)fotografie van bouwplaatsen, infrastructuur en vastgoed. Veel digitaal werk dus en daarvoor heeft Peter een extra brede monitor.

Peter:

Vanaf 2018 werk ik vanuit huis. Mijn functionele werkplek is gevestigd in de logeerkamer op de eerste verdieping. Het bureau heb ik zelf gemaakt van steigerhout, omdat het dan mooi past in onze inrichting. Bijkomend voordeel was dat ik dan zelf de afmeting van het blad kon bepalen. Zittend op de Alefjäll-bureaustoel van Ikea heb ik een heerlijke werkplek voor mezelf.

Vanaf begin dit jaar maak ik gebruik van een Apple Mac Mini Core i7 3.2 GHz 16GB 256GB SSD. Omdat ik niet wilde dat hij zichtbaar op mijn bureau kwam te staan heb ik hem onder het bureaublad (uit het zicht) gehangen. Door het aansluiten van een eenvoudige MaxXter USB-hub heb ik de USB poorten onder handbereik.

Eerder had ik 2 losse beeldschermen, maar gelijktijdig met de aankoop van mijn Mac mini heb ik mijn Samsung LC43J890 aangeschaft. Hij is met een Vogel’s Wall 3105 aan de muur bevestigd. Wat is het een genot om zo’n groot curved beeldscherm te gebruiken. Geen gedoe meer meer losse beeldschermen, heerlijk!

Op de grote Desklin linoleum bureau-onderlegger 50x91cm liggen mijn Apple Magic Keyboard in spacegray, Apple Magic Mouse 2 spacegray en Apple Magic Trackpad 2 spacegray klaar voor gebruik. De grote onderlegger zorgt voor een egale ondergrond voor het gebruik van mijn muis en als ik sporadisch wat te schrijven heb dan schrijft het op de onderlegger fijner dan direct op het bureaublad.

De Sonos Beam + Sub + 2x Sonos One zorgen voor een extra stuk werkplezier. Wanneer het nodig is gebruik ze als speakers voor de computer. Om mijn iPhone 11 64GB spacegray en AirPods Pro op te kunnen laden maak ik gebruik van een Belkin Boost-up QI draadloze oplader die naast de Belkin Apple Watch-standaard voor mijn Apple Watch Series 5 spacegray staat.

Als bureaulamp gebruik ik een Philips Hue Play-lamp. Ik kan zelf kiezen hoe fel ik de lamp wil laten schijnen en als ik behoefte heb aan een leuk kleurtje dan is dat natuurlijk ook mogelijk. Onderweg maak ik vaak gebruik van mijn Apple MacBook Pro 15” Touch Bar MLH42N/A space grey. Thuis aangekomen kan ik hem indien nodig aansluiten op mijn bureau met de Belkin USB 3.1 Type C naar Ethernet Adapter en het laadsnoer. Dit geldt ook voor de iPad Pro 12,9 128GB 4G.

Het is fijn om een werkplek te hebben die helemaal is afgestemd op mijn wensen. De Apple apparatuur maakt mijn werk een stuk leuker en eenvoudiger.

