TV-app komt naar LG-tv’s

De TV-app van Apple is de thuisbasis van Apple TV+, maar ook van films uit de iTunes Store. De app is standaard beschikbaar op iPhone, iPad, Mac en Apple TV. Sinds vorig jaar vind je de app ook op enkele modellen Samsung-tv’s, de Amazon Fire TV en Roku-mediaspelers. Apple liet eerder al weten dat de app zijn opwachting maakt op op televisies van LG, maar nu heeft de televisiefabrikant zelf meer bekendgemaakt.



De app wordt voor het eerst toegevoegd op de 2020-modellen, die later dit jaar beschikbaar komen. Pas daarna wordt de app via een update vrijgegeven voor modellen uit 2018 en 2019. Het is goed nieuws dat de app niet exclusief is voor de nieuwste modellen. Bij de ondersteuning voor HomeKit en AirPlay 2 is dat bij LG wel het geval, want die functies vind je alleen op modellen uit 2019 en nieuwer. Alle televisies draaien op het besturingssysteem webOS. De modellen die de TV-app krijgen zijn de LG OLED en LG NanoCell-modellen.

In de TV-app kijk je naar content van Apple TV+ en speel je je gehuurde en gekochte iTunes-films. Je kan de TV-app ook gebruiken om te zoeken naar content van andere diensten, waaronder Disney+, hayu, Amazon Prime en Netflix. Het is daarmee een soort universele app waarmee je kan zien op welke diensten een film of serie beschikbaar is. Om een film of serie van andere diensten daadwerkelijk te bekijken, wissel je automatisch naar de app van de desbetreffende dienst.

Tot slot vind je in de TV-app nog de Apple TV Channels. In Nederland is, naast Apple TV+, Starzplay de enige beschikbare dienst. Je abonneert je op deze dienst binnen de TV-app en kijkt dan ook via deze app naar alle content. Al deze functies vind je later dit jaar dus ook standaard op de nieuwere tv’s van LG. Heb je een televisie van Samsung, dan heb je misschien mazzel. Sinds mei vorig jaar vind je op Samsung-tv’s de TV-app en AirPlay 2.