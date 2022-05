Dolby Atmos-problemen op Apple TV

Deze groep gebruikers kan niet genieten van het Dolby Atmos-geluid omdat het niet goed werkt op hun Apple TV. Het geluid stottert, laat stiltes vallen of is niet goed gesynchroniseerd met de mondbewegingen op het scherm. Apple heeft nog niet gereageerd en heeft ook nog geen oplossing aangeboden. Het doet zich voor bij het kijken van films en series die Dolby Atmos-geluid bieden, bijvoorbeeld die op Apple TV+.



Het maakt niet welk output-apparaat voor de audio wordt gebruikt. Er zijn klachten over het geluid op aangesloten HomePod -sets, Samsung-soundbars, HiFi-sets en meer. De recent verschenen update tvOS 15.4.1 heeft het niet opgelost, zo blijkt uit meldingen op het Apple Support-forum. Een discussie op dit forum is ondertussen al 25 pagina’s lang en ook op het MacRumors-forum wordt flink geklaagd.

Het lijkt niet te maken te hebben met een bepaalde streamingdienst. Wel zijn er veel mensen die er last van hebben bij Netflix, maar dat is vermoedelijk omdat veel mensen hier abonnee van zijn. Ook bij Apple TV+ doet het zich voor.

Wat kun je doen?

Heb je last van stotterend of niet goed werkende audio bij Dolby Atmos-shows, dan kun je het beste de functie uitschakelen totdat er een oplossing is. Je zou ook een andere streaming videodienst kunnen gebruiken, maar vooralsnog lijkt het erop dat het probleem in tvOS zit, dus daar kom je geen stap mee verder. Wel kan herstarten van je Apple TV het probleem tijdelijk oplossen.

Uitschakelen van Dolby Atmos op de Apple TV 4K werkt als volgt:

Ga naar de Instellingen-app op je Apple TV 4K. Kies Video en audio > Audioformaat. Schakel het vakje bij Dolby Atmos uit.

Hoe snel Apple het gaat oplossen is de vraag. Het eerste bericht op het Apple Support-forum dateert al van september 2021 en wekt de indruk dat het al langere tijd speelt. Onduidelijk is nog hoe wijdverbreid het probleem is. Het is gebruikelijk dat Apple pas in actie komt als een groot aantal gebruikers er last van heeft.