Je kan straks op ieder moment de buitentemperatuur op de Mac checken dankzij de komst van de Weer-app in de Mac-menubalk. Deze nieuwe functie wordt toegevoegd in macOS Sequoia 15.2.

Er zijn op de Mac inmiddels allerlei manieren om te weten hoe het weer is: je kan het aan Siri vragen, de Weer-app openen of een blik werpen op de widget op het bureaublad. Maar met macOS Sequoia 15.2 en nieuwer is er nog een manier bijgekomen, die misschien nog wel het makkelijkst is: een kleine widget voor het weerbericht in de Mac menubalk. Het inschakelen van de functie zit wel een beetje verstopt, maar wij laten je zien hoe je het weer gemakkelijk via de menubalk op je Mac kan aflezen.

Weerbericht in menubalk op je Mac

Met de nieuwe optie zie je altijd in de menubalk de actuele buitentemperatuur op je huidige locatie, met daarbij een zonnetje, wolkje of regendruppels om het algehele weerbeeld aan te duiden. Klik je erop, dan zie je nog meer info. Je krijgt een voorspelling voor de komende vijf uur op je huidige locatie, maar ook een overzicht van het huidige weer op al je andere ingestelde locaties.

Zo schakel je het in:

Open Systeeminstellingen en ga naar Bedieningspaneel. Scroll helemaal naar onderen tot je bij het kopje Alleen menubalk bent. Zet de optie Weer op Toon in menubalk.

De actuele temperatuur en het algemene weerbeeld op je huidige locatie verschijnt automatisch in de menubalk bovenaan je scherm. Omdat je waarschijnlijk al meerdere knoppen en icoontjes hebt staan, verschijnt deze helemaal links in het rijtje. Wil je hem verplaatsen, dan hou je de Command-toets ingedrukt op je toestenbord en versleep je hem met je muis of trackpad naar de gewenste plek.

Onderaan de mini-widget vind je ook nog een knop om meteen de Weer-app zelf te kunnen openen. De widget heeft niet hetzelfde kleurrijke design als de Weer-app zelf, want het heeft gewoon de lichte of donkergrijze kleur zoals alle andere onderdelen van de menubalk (afhankelijk van de donkere modus).