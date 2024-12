watchOS 11.2 staat klaar, de nieuwste update voor de Apple Watch. Hierin zijn problemen verholpen, maar er zit ook wat nieuws in. Je kan namelijk een reeks nieuwe medailles verdienen en de kans is groot dat je er al meteen eentje hebt.

Apple doet het dit najaar met watchOS 11 relatief rustig aan. Na de eerste versie kwamen er in watchOS 11.1 geen nieuwe functies meer bij. Ook watchOS 11.2, die nu beschikbaar is, biedt op het eerste gezicht weinig nieuws. Toch heeft Apple nog wat nieuws in petto, want in combinatie met iOS 18.2 kun je een reeks nieuwe medailles voor de Activiteit- en Conditie-app verdienen. Ook is er nog wat nieuws voor de Camera-app.

watchOS 11.2 beschikbaar

watchOS 11.2 biedt allereerst een reeks nieuwe medailles voor prestaties met de Activiteit-app op de Apple Watch. Je krijgt namelijk een medaille voor een x aantal keer volmaken van je drie Activiteit-ringen. De eerste medaille krijg je bij 100 keer, de tweede bij 365 keer, daarna bij 500 keer en vervolgens bij 1000 keer. Daarna krijg je bij elke 250 keer dat je alle drie je ringen op een dag volgemaakt hebt, weer een nieuwe medaille. Hoewel deze medaille pas bij watchOS 11.2 en iOS 18.2 ingevoerd is, worden ze met terugwerkende kracht toebedeeld. Alle dagen waarop je alle ringen al volgemaakt hebt, tellen dus meteen mee. Grote kans dat je daarom direct al een aantal medailles krijgt.

De tweede nieuwe functie in watchOS 11.2 vinden we in de Camera-app. De Camera-app op de Apple Watch gebruik je om op afstand de camera van je iPhone te bedienen. Het is sinds iOS 18 met de iPhone mogelijk om tijdens het filmen de opname te pauzeren. Op de Apple Watch kon dat nog niet, maar met watchOS 11.2 trekt Apple dat gelijk. Zodra het filmen gestart is, vind je linksonder op de Apple Watch een knop om het opnemen te pauzeren. Daarna kun je ook weer verder gaan met filmen, zonder je iPhone aan te hoeven raken.

Releasenotes watchOS 11.2

Dit zijn de officiële releasenotes van watchOS 11.2:

Deze update biedt verbeteringen voor je Apple Watch, waaronder: De Getijden-app biedt nu ook kaartondersteuning voor getijdecondities en kustlocaties in China

De Camera-app kan het opnemen van een video via de iPhone pauzeren Raadpleeg voor meer informatie over de beveiligingsaspecten van software-updates van Apple de volgende website: https://support.apple.com/100100

watchOS 11.2 downloaden

Om de update uit te voeren, doe je het volgende op de gekoppelde iPhone:

Open de Watch-app op de iPhone en ga naar Mijn Watch > Algemeen. Tik op Software-update en wacht tot de update is gedownload. Hang de Apple Watch aan de lader en wacht geduldig af tot de update is geïnstalleerd.

Terwijl de Apple Watch aan het updaten is, houd je de gekoppelde iPhone in de buurt om het updateproces niet te verstoren. Het updaten van de Apple Watch kan lang uur duren, dus wees vooral geduldig. Zorg er in ieder geval voor dat de verbinding met de oplader niet verbroken wordt. Om de installatie af te ronden is het vereist om de Apple Watch aan de lader te hangen, dus hou daar rekening mee.

Je kan ook direct updaten via de Apple Watch zelf:

Open de Instellingen-app op de Apple Watch. Ga naar Algemeen > Software-update. Wacht tot de Apple Watch gaat zoeken naar de update. Tik op Downloaden. Na het downloaden leg je de Apple Watch aan de oplader. Het installeren begint automatisch.

Lukt het installeren niet? Voor watchOS installatieproblemen, lees je ons bijbehorende artikel.