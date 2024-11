We hebben al de Apple TV als mediaspeler, de Apple TV als app en Apple TV+ als streamingdienst. Gaat daar de Apple TV-televisie bij komen? Dat zou zomaar kunnen, want volgens Mark Gurman van Bloomberg evalueert Apple het idee om een eigen televisie uit te brengen. Daarmee komt een jarenlang oud gerucht weer boven tafel.

Komt er toch een televisie van Apple?

In zijn nieuwste nieuwsbrief zegt Gurman dat Apple een nieuwe strategie aan het uitstippelen is voor de smart home markt. Zoals we onlangs al schreven, is Apple van plan om begin volgend jaar een smart display uit te brengen. Als dit nieuwe apparaat een succes blijkt, dan kijkt Apple naar welke producten er op dit gebied nog meer kunnen komen. En dan is ook het idee van een eigen televisie niet uitgesloten.

In laatste jaren van Steve Jobs als CEO bij Apple, zou hij meermaals gezegd hebben dat hij er eindelijk achter is hoe Apple een eigen televisie zou moeten maken. Jobs zou deze “iTV” willen laten zien aan journalist Walt Mossberg, die de bekende biografie over Steve Jobs geschreven heeft. Het is echter altijd onduidelijk geweest in hoeverre de plannen voor een eigen televisie serieus waren en zo ja, hoe ver dit gevorderd was. Er zouden wel al prototypes van een iTV gemaakt zijn.

Nu duikt dit gerucht dus opnieuw op. Apple zou het idee voor een eigen televisie weer willen evalueren, dus het is nog allerminst zeker of het er ook echt gaat komen. Enerzijds lijkt het goed te passen binnen Apple’s portfolio. Maar aan de andere kant heeft Apple de afgelopen jaren de Apple TV al flink uitgebreid als een belangrijker product. Daar komt bij dat Apple ook de Vision Pro steeds meer aan het promoten is als ideaal scherm voor je entertainment.