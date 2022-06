Voorlopig geen Apple 5G-modem

Het kan nog wel een paar jaar duren voordat er een iPhone 5G-modem van Apple zelf van de fabricageband rolt. Het plan was om deze in 2023 uit te brengen, maar dat gaat niet lukken. Dat zegt analist Ming-Chi Kuo op basis van bronnen uit de industrie. Apple zou al meer dan een miljard dollar in de ontwikkeling hebben gestoken, zonder succes. Qualcomm maakt ook nu al de mobiele chips in de iPhone en iPad. Maar na een jarenlange juridische strijd over royalties en patenten, hoopte Apple zelf 5G-modems te kunnen maken. Dat is niet alleen goedkoper, maar maakt Apple ook minder afhankelijk van een externe partij.



Kuo’s onderzoek laat zien dat Apple er niet in geslaagd is om zelf een 5G-modem te ontwikkelen. In het najaar van 2023 komen er opnieuw iPhones met ‘Qualcomm inside’.

Eerder was Apple al onfortuinlijk met de 5G-modems van Intel. In 2018 was er sprake van dat Apple geen 5G-modems van Intel wilde gebruiken, maar een jaar later nam Apple de complete modemtak van Intel over voor $1 miljard. Vervolgens waren er geruchten over een eigen 5G-modem in 2022, maar dat werd niet gehaald. En ook de nieuwere geruchten over een 5G-modem in 2023 gaat het niet worden, denkt Kuo.

[Company Update] Qualcomm (QCOM.O) My latest survey indicates that Apple's own iPhone 5G modem chip development may have failed, so Qualcomm will remain exclusive supplier for 5G chips of 2H23 new iPhones, with a 100% supply share (vs. company's previous estimate of 20%). — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) June 28, 2022

Kuo zegt dat Apple’s inspanningen zijn gefaald, maar benadrukt ook dat de werkzaamheden gewoon door gaan. Het duurt alleen veel langer.

De beoogde producent voor de 5G-modems zou TSMC zijn, die ook de CPU’s voor de iPhone, iPad en Mac maakt.