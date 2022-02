Er komen in 2022 maar liefst vijf nieuwe iPhones uit! In deze vooruitblik lees je de belangrijkste verwachtingen voor de iPhone in 2022. Welke modellen komen er, wat zijn de schermformaten en de belangrijkste verbeteringen?

Inmiddels zijn we al behoorlijk gewend geraakt aan vier nieuwe iPhone-modellen in het najaar. Maar dit jaar gaan er wel wat dingen veranderen. In 2022 krijgen we ook in het voorjaar een nieuwe iPhone, terwijl er dit najaar een verandering gepland staat als het gaat om de verschillende schermformaten. Maar er is nog meer om op vooruit te blikken. Wat je van de iPhones in 2022 kan verwachten, lees je in dit artikel.

Vooruitblik op 2022

In deze artikelserie blikken we elke week vooruit naar Apple's nieuwe producten voor dit komende jaar. We vatten wekelijks samen wat je kan verwachten wat betreft de verschillende productcategorieën. Van de nieuwste geruchten tot voorspellingen op basis van de vorige versies: met deze vooruitblik weet je wat je te wachten staat. Deze week draait alles om de iPhones, waaronder de iPhone 14

#1 Welke modellen van de iPhones gaat Apple in 2022 uitbrengen?

Zoals gezegd wordt het in 2022 drukker dan normaal als het om nieuwe iPhones gaat. Apple gaat maar liefst vijf verschillende modellen uitbrengen. Het gaat volgens bronnen om deze iPhones:

De iPhone SE 2022 wordt de opvolger van de huidige iPhone SE uit 2020. De iPhone 14-serie wordt de opvolger van de iPhone 13-serie, maar dan dus zonder de mini. In plaats daarvan zou Apple met een grotere iPhone 14 Max komen.

#2 Schermen van de iPhones in 2022: van klein naar groot

Apple brengt in 2022 naar alle waarschijnlijkheid drie verschillende schermformaten voor de iPhones uit. Het gaat om deze formaten:

4,7-inch (iPhone SE 2022)

6,1-inch (iPhone 14 en iPhone 14 Pro)

6,7-inch (iPhone 14 Max en iPhone 14 Pro Max)

Dat betekent dat Apple dit jaar afscheid neemt van de mini iPhone met 5,4-inch scherm. Dit zou het gevolg zijn van de tegenvallende vraag naar dit formaat. Er werd al jaren gevraagd om een moderne en krachtige iPhone met een kleiner scherm, maar na de komst van de mini-modellen bleek de vraag toch klein. Apple zou daarom juist dit jaar gekozen hebben voor een grotere iPhone zonder de Pro-functies.

iPhone SE 2022

De iPhone SE 2022 krijgt het kleinste schermformaat. Het gaat hier om een traditioneel LCD-scherm van 4,7-inch. Apple noemde dit twee jaar geleden nog het populairste schermformaat. Voor veel mensen is dit ook nog steeds groot genoeg, zeker voor de doelgroep van de iPhone SE. Technieken als True Tone en een resolutie van 1334 x 750 blijven waarschijnlijk gelijk ten opzichte van het voorgaande model.

iPhone 14 (Max)

De iPhone 14 komt in twee formaten: de 6,1-inch iPhone 14 en de 6,7-inch iPhone 14 Max. Dat is dus hetzelfde formaat als de Pro Max-modellen van de afgelopen jaren. Apple gebruikt hier een OLED-scherm met een hoge resolutie. Het gaat hier ook om een HDR-display. Wat je niet hoeft te verwachten, is ondersteuning voor 120Hz beeldverversing.

iPhone 14 Pro (Max)

De iPhone 14 Pro (6,1-inch) en iPhone 14 Pro Max (6,7-inch) krijgen het beste display. Ook hier gaat het om HDR OLED-schermen, maar dan wel met een hogere maximale helderheid én ondersteuning van ProMotion 120Hz beeldverversing. Dat kennen we al van de iPhone 13 Pro-modellen en levert betere animaties en soepeler scrollen op. Apple houdt deze functie dus ook in 2022 exclusief voor de duurdere modellen.

#3 Hoe ziet het design eruit van de 2022 iPhones?

Qua ontwerp hoef je weinig verbeteringen te wachten dit jaar: nagenoeg alle modellen lijken op hun voorgangers, hoogstens met een paar kleine wijzigingen en wat nieuwe kleuren.

iPhone SE 2022

De iPhone SE 2022 krijgt een traditioneel iPhone ontwerp: afgeronde zijkanten met een thuisknop onder het scherm. De achterkant zal wederom van glimmend glas zijn. Het ontwerp is daardoor gebaseerd op de iPhone 8 uit 2017. Dat is voor veel mensen een teleurstelling, maar vergeet niet wat de doelgroep is van dit model: mensen met een oudere iPhone die op zoek zijn naar een betrouwbaar model die snel en ook betaalbaar is. De doelgroep hoeft niet per se het nieuwste van het nieuwste, maar zoekt een iPhone die weer jaren mee kan en net zo werkt als hun huidige toestel.

Het verschil ten opzichte van het 2020-model zit hem waarschijnlijk in de kleuren. Apple heeft nu de iPhone SE in wit, zwart en rood. Wellicht dat wit en zwart ingeruild worden voor sterrenlicht en middernacht, zodat het beter past bij de iPhone 13-serie. Geruchten over de kleuren zijn er nog niet geweest.

iPhone 14 (Max)

De twee standaard iPhone 14-modellen krijgen ook dit jaar weer een aluminium behuizing met glimmend glazen achterkant. Qua afmetingen en formaat hoef je waarschijnlijk maar weinig veranderingen te verwachten. Wellicht dat Apple de twee toestellen iets dikker maken, zodat de cameralens minder ver uit steekt. Ook hier verwachten we weer een aantal nieuwe kleuren, maar welke dat zijn is nog een raadsel. Apple heeft nu de kleuren roze, blauw, middernacht, sterrenlicht en rood. Overigens zou het ons niets verbazen als Apple in het voorjaar nog een nieuw kleurtje van de iPhone 13 uit gaat brengen.

iPhone 14 Pro (Max)

De iPhone 14 Pro (Max) krijgen mogelijk een aangepast ontwerp. Allereerst zal het scherm aan de voorkant er iets anders uit zien: in plaats van een notch wordt gesproken over een ronde en pilvormige punch-hole waarin de camera en de Face ID-sensoren in verwerkt zijn. Dat levert meer schermruimte aan de bovenkant op en geeft het model een nieuwe aangepaste look. Voor de rest van de behuizing zijn er geruchten dat Apple kiest voor een titanium behuizing voor de iPhone 14 Pro, maar erg betrouwbaar zijn deze geruchten niet. Apple gebruikt momenteel glimmend roestvrij staal met een matglazen achterkant. Gebruikers vragen al langer om een matte behuizing, omdat het glimmende roestvrij staal veel vingerafdrukken achterlaat. Titanium zou dit probleem op kunnen lossen.

#4 Verbeteringen in de camera voor nog mooiere foto’s

In alle modellen verwachten we verbeteringen in de camera, al zal het grote verschil vooral bij de Pro-modellen te merken zijn. Daarin heeft Apple meer ruimte om duurdere en geavanceerdere sensoren in te stoppen.

iPhone SE 2022

De iPhone SE heeft een enkele camera en de verwachting is dat dat ook in 2022 zo blijft. Er zijn geen geruchten geweest over een dubbele camera, al zouden wij dat wel graag zien. Wat we in ieder geval graag willen zien, is de komst van de nachtmodus. Deze ontbreekt nu op de iPhone SE 2020, maar is inmiddels een veelgebruikte functie op de iPhone sinds 2019. Andere mogelijke cameraverbeteringen zijn ondersteuning voor Deep Fusion en de Fotografische stijlen. We zijn benieuwd wat Apple nog meer uit de enkele lens van de iPhone SE kan halen. Er zijn namelijk wel geruchten dat Apple een verbeterde camera krijgt.

iPhone 14 (Max)

De iPhone 14-modellen krijgen mogelijk op meerdere vlakken een betere camera. De frontcamera zou autofocus krijgen, terwijl de camera aan de achterkant mogelijk een verhoging krijgt van 12-megapixel naar 48-megapixel. Het is echter onduidelijk of deze verbetering ook te vinden is in de standaardmodellen of dat het voorbehouden blijft aan de Pro-modellen. De iPhone 14-modellen krijgen in ieder geval weer twee lenzen (groothoek en ultragroothoek) en ondersteuning voor functies als de nachtmodus en fotografische stijlen. Of Apple nog andere tweaks in petto heeft voor de camera in de iPhone 14 (Max), is nog niet duidelijk. We hopen dat de macromodus ook naar deze modellen komt.

iPhone 14 Pro (Max)

Als de iPhone 14-serie inderdaad een 48-megapixel camera krijgt, dan zijn de twee Pro-modellen in ieder geval van de partij. Er zijn zelfs geruchten geweest over een periscopische lens, maar dit komt waarschijnlijk pas in 2023 op z’n vroegst. De derde telefotolens zou ook een upgrade krijgen van zes naar zeven elementen. Dit levert betere foto’s op, maar of je daarmee ook nog verder optisch kan inzoomen is nog niet duidelijk. Een andere verbetering voor de camera op de Pro-modellen, is ondersteuning voor videofilmen in 8K. De laatste jaren voert Apple elk jaar flink wat verbeteringen door voor het filmen met de iPhone. Zo is eerder al Dolby Vision toegevoegd voor filmen in HDR en kwam vorig jaar Apple ProRes erbij.

#5 Prestaties 2022 iPhones: iedereen een supersnelle chip

De iPhone 14-modellen krijgen alle vier dezelfde snelle chip, al verwachten we wel een klein verschil in de grafische kant van de chip. De iPhone SE 2022 moet het waarschijnlijk met de chip van vorig jaar doen, al is dat allesbehalve een straf.

iPhone SE 2022

De iPhone SE 2022 krijgt een A15-chip, een aardige upgrade ten opzichte van de A13-chip van het 2020-model. De A15-chip levert waarschijnlijk vooral verbeteringen voor de camera op, waaronder ondersteuning voor de fotografische stijlen. In het dagelijks gebruik denken we niet dat de iPhone SE heel veel sneller wordt, maar dat is ook helemaal niet erg. De iPhone SE 2020 is namelijk ook al erg snel en de kracht van de A15 levert vooral betere camerafuncties en andere optimalisaties op. We hopen stiekem ook dat de batterijduur verbeterd wordt dankzij deze optimalisaties, want in het huidige model is dat met 13 uur video afspelen nog wat aan de karige kant.

Verder verwachten we een hogere opslagcapaciteit, vanaf 128GB. In het huidige model begint de opslag met 64GB. Een optie voor 256GB komt daar waarschijnlijk dan wel bij.

iPhone 14 (Max)/iPhone 14 Pro

Alle modellen uit de iPhone 14-serie krijgen de A16-chip. Specificaties daarvan zijn nog niet bekend, maar Apple zal ongetwijfeld weer wat optimalisaties toegepast hebben waardoor er meer mogelijk is op het gebied van camera. Stiekem hopen we dat deze nieuwe chip nog energiezuiniger is, waardoor de batterij weer wat langer mee gaat. Dat is echt een verbetering waar iedereen wat aan heeft, al zijn hier helaas nog geen geruchten over geweest. De A16-chip maakt mogelijk filmen in 8K mogelijk, omdat voor de verwerking van deze beelden extra processorkracht nodig is.

Hoewel alle vier de modellen dezelfde chip krijgen, komt er toch een klein verschil. De Pro-modellen krijgt een iets betere grafische chip (5-core in plaats van 4-core). Dit zal nodig zijn voor de ProMotion-techniek. In de iPhone 13-serie zagen we dit verschil ook al.

#6 Overige functies in iPhones van 2022

We verwachten voor de verschillende modellen nog wat andere functies die je ook al van de voorgaande modellen gewend bent.

iPhone SE 2022

Thuisknop met Touch ID

Bluetooth 5.0

Wifi 6

Draadloos opladen met Qi

Geen MagSafe volgens bronnen

U1-chip met Ultra-Wideband (nog niet bevestigd)

Ruimtelijke audio met Dolby Atmos (nog niet bevestigd)

5G-ondersteuning

iPhone 14 (Max)/iPhone 14 Pro (Max)

Face ID in notch/punch-hole

Geen Touch ID in het scherm

Draadloos opladen met MagSafe

Bluetooth 5.0

Wifi 6E

Simkaart: mogelijk een model zonder fysieke simkaart

Alle functies van iPhone 13-serie, waaronder ruimtelijke audio met Dolby Atmos, U1-chip, LiDAR-scanner, Ceramic Shield en 5G

#7 Release van iPhones van 2022: in voor- en najaar

De release van de 2022-modellen wordt verspreid over zowel het voor- als het najaar. Dit is wanneer we de toestellen verwachten:

iPhone SE 2022: maart/april 2022

iPhone 14 (Max): september 2022

iPhone 14 Pro (Max): september 2022

De iPhone SE 2022 wordt waarschijnlijk tijdens het voorjaarsevent aangekondigd. Volgens bronnen is de datum van het voorjaarsevent 8 maart 2022. Apple kan de nieuwe iPhone SE kort daarna uitbrengen.

Pas ergens in september 2022 wordt het iPhone 14-event verwacht, mogelijk op 13 september. Zo’n anderhalve week later liggen de nieuwe toestellen waarschijnlijk in de schappen.

#8 Prijs van de iPhones in 2022

Hoeveel moet je gaan betalen voor de nieuwe modellen? Er zijn nog geen concrete aanwijzingen dat de iPhones duurder of goedkoper worden. We gaan er dus vanuit dat de nieuwe modellen van 2022 dezelfde adviesprijs krijgen als de voorgangers. Maar omdat de mini verdwijnt, zal de goedkoopste iPhone 14 wel wat duurder worden dan je voorheen gewend was:

