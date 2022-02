Geen ProMotion in instapmodel MacBook Pro

Het is te lezen in de nieuwste editie van de Power On-nieuwsbrief van Bloomberg. Daarin spreekt Mark Gurman over een nieuw instapmodel van de MacBook Pro met M2-processor. Deze zal het huidige 13-inch M1-model uit november 2020 gaan vervangen en daarbij lijkt Apple niet alles uit de kast te willen trekken wat specs betreft. Er zit zoals verwacht geen Touch Bar in, maar je zult ook moeten inleveren op scherm, processor en opslag. “Ik verwacht dat de nieuwe instapmodellen MacBook Pro net als de duurdere geen Touch Bar meer hebben”, schrijft Gurman. “Maar het grootste onderscheid is dat er mindere schermen en processoren en minder opslag in zit. Er zit ook geen 120Hz ProMotion-scherm en mini-LED in.” Op die manier wil Apple ze onderscheiden van de krachtige MacBook Pro 2021-modellen met M1 Pro en M1 Max die vorig jaar oktober verschenen.



Ze zullen wel voorzien zijn van een nieuwere M2-chip, maar die is niet noodzakelijk krachtiger. Apple zou meerdere M2-modellen in de pijplijn hebben , waaronder een vernieuwde 24-inch iMac , een instapmodel iMac mini en een verbeterde MacBook Air . M2 is dus gewoon een nieuwer model chip, niet eentje die altijd krachtiger is.

‘Eerste M2-Macs zijn minder krachtig’

Wat de uitrol van de M2-chip betreft zou Apple voor dezelfde aanpak als bij de M1 kunnen kiezen. De eerste modellen zijn minder krachtig, terwijl er later Pro- en Max-versies uit komen die geschikter zijn voor de zwaardere Macs.

Apple verkoopt momenteel nog de 13-inch MacBook Pro met 256GB SSD-opslag. De nieuwere modellen starten bij 512GB en dat loopt op naar 8TB. Volgens eerdere geruchten zal het 13-inch formaat wel worden vervangen door 14-inch, zodat ze qua afmetingen allemaal op één lijn komen te liggen, naast het grotere 16-inch formaat. Er zouden dan ook meer poorten toegevoegd kunnen worden. De vernieuwde MacBook Pro zou in de tweede helft van 2022 kunnen verschijnen.

Wat de situatie wat verwarrend maakt, is dat Apple volgens de geruchten ook aan een vernieuwde MacBook Air werkt, met specificaties die vrijwel identiek zijn. Deze heeft ook geen ProMotion, maar is wél voorzien van mini-LED en is waarschijnlijk een stuk goedkoper. De vraag rijst dan ook wie het instapmodel MacBook Pro gaat kopen. Apple kan kosten besparen door een LCD-scherm toe te passen. Die biedt echter een minder goed contrast, matiger kleurweergave en een lagere helderheid, in vergelijking met mini-LED. Op papier lijkt het een minder aantrekkelijke aankoop. Maar wellicht kan Apple de gebruikers nog met paar goede argumenten overtuigen.