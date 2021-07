Apple heeft in al die jaren voor iPhones verschillende soorten materiaal gebruikt: plastic, aluminium en roestvrij staal. Maar als het aan analisten van JP Morgan Chase, een Amerikaanse bank, ligt, komt daar in 2022 een nieuw materiaal bij. Volgens het rapport is de komst van titanium in de iPhone 14 één van de grootste veranderingen in het design.



‘iPhone 14 Pro van 2022 in titanium’

Als Apple inderdaad kiest voor het gebruik van titanium in de iPhone 14, gaat het waarschijnlijk om de iPhone 14 Pro. De Pro-modellen van Apple maken nu gebruik van roestvrij staal, terwijl de standaard modellen gemaakt zijn van aluminium. Aluminium is het goedkoopste materiaal. Ten opzichte van roestvrij staal is titanium steviger waardoor het minder snel ombuigt. Titanium is over het algemeen ook een stukje lichter.

Een nadeel is dat titanium wat gevoeliger is voor krasjes. Bovendien is het in veel gevallen wat duurder. Volgens het verslag zou Foxconn de exclusieve fabrikant zijn van de titanium behuizing van de iPhone 14 Pro.

Apple gebruikt titanium nu al op een aantal andere producten. In sommige landen is de Apple Watch met titanium te koop onder de noemer Apple Watch Edition. Apple heeft twee kleuren, namelijk spacezwart en zilver. Bovendien is de fysieke Apple Card in de VS gemaakt van titanium. Er is al eens een patent voor een titanium iPhone vastgelegd.

Bekijk ook Wordt jouw volgende iPhone van titanium? Of je nu een hardwerkende student bent of een steenrijke celebrity: als je de iPhone 12 Pro koopt is het materiaal altijd hetzelfde. Wie een luxere variant van een iPhone, iPad of MacBook wil hebben kan binnenkort wellicht bij Apple terecht.

Eerdere geruchten over 2022 iPhones

De afgelopen tijd zijn er al meer geruchten geweest over de 2022 iPhones. Zo krijgt de iPhone in 2022 vermoedelijk Touch ID in het display. Bovendien verschijnen er weer vier modellen, maar dan niet in de opstelling die je nu van Apple kent. In plaats van een nieuwe 5,4-inch mini, komt er een voordeligere 6,7-inch. Zeg maar een soort iPhone 14 Max. Daarnaast komen er ook gewoon weer twee Pro-modellen, mogelijk dus met titanium.

Bekijk ook Gerucht: '2022 iPhones krijgen Touch ID in het display, grootste iPhone voor lagere prijs' Er zijn nieuwe geruchten over de 2022 iPhones, ook wel de iPhone 14 genoemd. De betrouwbare Apple-analist Ming-Chi Kuo zegt dat Apple volgend jaar vier toestellen uit gaat brengen, met Touch ID in het display van de iPhones. Voor liefhebbers van grote iPhones is er goed nieuws.