Six Colors, een blog van Jason Snell en Dan Moren (twee oudgedienden in de wereld van Apple-verslaggeving), publiceert elk jaar een zogenaamd report card. Hierin krijgen kenners, journalisten, ontwikkelaars, makers van podcasts en nog meer prominente Apple-liefhebbers kun kans om te laten weten wat zij van Apple vonden het afgelopen jaar. Op bijna alle punten is Apple erop achteruit gegaan, terwijl één productcategorie het in 2021 juist een stuk beter deed dan een jaar ervoor.



Apple rapportcijfer voor 2021

Het rapport bespreekt in totaal twaalf onderdelen: Mac, iPhone, iPad, Apple Watch, Apple TV, wearables, betrouwbaarheid van de hardware, kwaliteit van software, diensten, HomeKit, socialiteit en de relatie met ontwikkelaars. Voor elk onderdeel geeft de kenner, waarvan er in totaal 51 waren, een score van 1 tot 5, waar uiteindelijk een gemiddelde uit komt. De Mac scoort met een gemiddelde van 4,6 het beste, op de voet gevolgd door de betrouwbaarheid van de hardware (4,5). Veel verschil zit er in deze categorieen niet in vergelijking met een jaar geleden. De Mac scoort nu 0,1 puntje lager, terwijl de score voor betrouwbaarheid van de hardware gelijk gebleven is.

Andere hoge scores zijn er voor de iPhone, wearables, iPad, Apple Watch en diensten. De iPad en warables kregen dezelfde score als een jaar geleden, terwijl de iPhone, Apple Watch en diensten een score kregen die respectievelijk 0,3, 0,2 en 0,4 punten lager waren dan in 2020. Apple heeft het in 2021 op al deze punten dus slechter gedaan dan in 2020. De laagste score van alle categorieën is er voor HomeKit. Vooral het gebrek aan ontwikkelingen in HomeKit wordt vaak genoemd. De stekker ging uit de originele HomePod, Apple maakt zelf nog steeds geen accessoires en de ontwikkeling bij de Woning-app staat ook al een tijdje stil. En door de vele conflicten met instanties en ontwikkelaars scoort Apple ook ook in de categorie ontwikkelaarsrelaties een stuk slechter dan eerst.

Apple TV gaat flink vooruit

Maar er is ook goed nieuws: de Apple TV wist in 2021 als enige een hele punt hoger te scoren dan een jaar eerder. Het is daarmee de enige stijger in dit onderzoek. Dat klinkt erg positief, maar bedenk je wel dat de Apple TV vóór 2021 heel lang stilgestaan heeft. Sterker nog, met een score van 2,1 scoorde de Apple TV de slechtste score van alle onderdelen. In 2021 is de Apple TV twee plekjes gestegen, met een gemiddelde score van 3,1. Vooral nieuwe Siri Remote 2021 wordt als een groot pluspunt genoemd. Wij waren in onze review van de Siri Remote 2021 ook al enthousiast.

Bekijk ook Review Siri Remote 2021: maakt het oude vertrouwde weer nieuw Apple heeft na bijna vier jaar eindelijk weer eens een nieuwe Apple TV uitgebracht, mét een nieuwe afstandsbediening. De nieuwe Siri Remote 2021 is eveneens los te koop, ook voor huidige gebruikers. In deze review van de Siri Remote 2021 lees je of de nieuwe afstandsbediening een verbetering is of niet.

Wil je meer onderbouwingen lezen of dieper in de cijfers duiken? Lees dan het volledige verslag bij Six Colors.

Eind december hebben we op iCulture ook ons eigen Apple-jaaroverzicht voor 2021 gepubliceerd. Daarin bespreken we de hoogte- en dieptepunten en alles wat daar tussen zit. Beluister ook onze iCulture Podcast, want in de laatste aflevering van 2021 blikten wij ook terug op het afgelopen jaar en bespraken we onze favorieten, grootste tegenslagen en meer.