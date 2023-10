De aankondiging van een nieuwe iMac was voor Apple hét moment geweest om ook de Magic Mouse, het Magic Trackpad en het Magic Keyboard te vernieuwen. Als je echter kijkt wat er in de doos zit bij de nieuwe iMac, dan krijg je een Lightning-kabel meegeleverd om je randapparatuur op te laden. Apple’s magische muis, trackpad en toetsenbord zijn nog steeds voorzien van een Lightning-aansluiting. Ook de los verkrijgbare accessoires zijn ongewijzigd gebleven en werken nog niet met usb-c.

Al heel wat producten overgestapt op usb-c

De beslissing van Apple om de accessoires ongewijzigd te laten is opmerkelijk, omdat het bedrijf steeds meer is overgestapt op usb-c. De Mac en de iPad maakten eerder al de overstap, inclusief de standaard iPad en de Apple Pencil. Ook bij de Siri Remote en de AirPods Pro kun je nu opladen met een usb-c kabel. En de komst van de iPhone 15-serie met usb-c leek een beetje het sluitstuk te worden. Nu alle belangrijke producten de overstap hebben gemaakt, zou het voor Apple nog maar een koud kunstje zijn om ook de resterende producten aan te passen. Mark Gurman van Bloomberg beweerde “dat Apple de Lightning-accessoires snel wilde vervangen door usb-c“. Hij beweerde zelfs dat de vernieuwde keyboard, muis en trackpad gelijktijdig met de volgende iMac zouden verschijnen. Maar op dit punt had hij het toch echt mis. Zoveel haast blijkt Apple toch niet te hebben.

De inhoud van de verpakking van de iMac 2023: met Lightning-kabel!

De lijst met accessoires die nog de overstap naar usb-c moeten krijgen blijft steken op dezelfde 8 stuks die we ook al in september op een rijtje hebben gezet:

Helemaal geen ‘snelle overstap naar usb-c’

Voor de overstap van de standaard AirPods en AirPods Max lijkt Apple tot halverwege 2024 te willen wachten. Althans, dat zegt opnieuw Mark Gurman. En Ming-Chi Kuo ziet in de toekomst ook wel een overstap naar usb-c accessoires, maar durft geen tijdpad te noemen. We zullen voorlopig nog even de Lightning-kabel achter de hand moeten houden, totdat Apple klaar is met de afronding. Volgens de EU-wetgeving moet in 2024 de overstap worden gemaakt, maar bestaande producten (zoals de huidige AirPods Max) mogen op de markt blijven. Als Apple in 2024 echter iets nieuws wil uitbrengen, dan moet het product wel voorzien zijn van usb-c.