Sinds een aantal jaar kan je bij de aankoop van een MacBook Air kiezen uit twee formaten: 13- en 15-inch. Daarbij doet al gauw de vraag op wat het verschil is tussen de twee modellen. Naast dat het scherm een andere grootte heeft, zetten wij in dit artikel alle verschillen tussen de 13- en 15-inch MacBook Air M4 op een rijtje.

Vergelijking 13-inch vs 15-inch M4 MacBook Air

Apple heeft de MacBook Air voorzien van de nieuwe M4-chip en brengt opnieuw een 13-inch en 15-inch model uit. Op het eerste gezicht lijkt de enige keuze die je moet maken het formaat, maar er zijn nog meer verschillen die de ene optie aantrekkelijker kunnen maken dan de andere.

In deze vergelijking zetten we de M4 MacBook Air 13-inch en 15-inch naast elkaar en kijken we naar de belangrijkste verschillen, zoals:

Twijfel je tussen deze twee modellen? In dit artikel helpen we je de juiste keuze te maken.

#1 Schermformaat: het grootste verschil

Het meest voor de hand liggende verschil is natuurlijk het scherm. De 13-inch MacBook Air heeft een 13,6-inch Liquid Retina-display, terwijl het 15-inch model een 15,3-inch scherm heeft. Beide displays ondersteunen de P3-kleurenruimte en hebben een helderheid tot 500 nits. Het grotere scherm van de 15-inch MacBook Air biedt meer werkruimte, wat handig kan zijn voor multitasking of mediabewerking. Vooral bij het bewerken van foto’s en video’s is het extra schermoppervlak een groot voordeel. Daarnaast biedt het grotere display een nog meeslependere kijkervaring bij het streamen van films of series.

13-inch M4 15-inch M4 Schermformaat 13,6-inch 15,3-inch Resolutie 2560 x 1664 pixels 2880 x 1864 pixels

#2 Afmetingen en gewicht: twee lichte modellen

De 13-inch MacBook Air M4 is een stuk compacter en lichter dan de 15-inch MacBook Air M4. Het meet respectievelijk 30,41 cm x 21,5 cm x 1,13 cm en weegt 1,24 kg tegenover de 34,04 cm x 23,76 cm x 1,15 cm en weegt 1,51 kg. Dit betekent dat de 13-inch makkelijker mee te nemen is, terwijl de 15-inch beter geschikt is als je vaker aan een bureau werkt. De grotere versie biedt meer comfort voor langere werksessies, terwijl het kleinere model ideaal is voor mensen die veel reizen en onderweg productief willen blijven.

13-inch M4 15-inch M4 Hoogte 1,13 cm 1,15 cm Breedte 30,41 cm 34,04 cm Diepte 21,50 cm 23,76 cm Gewicht 1,24 kg 1,51 kg

#3 Speakers: vier tegen zes speakers

Een opvallend verschil zit in de audiokwaliteit. De 13-inch MacBook Air heeft een vier-speaker geluidssysteem, terwijl de 15-inch versie een zes-speaker systeem heeft. Dit zorgt voor een breder en voller geluid bij de grotere variant, wat vooral merkbaar is bij muziek en films. De toevoeging van force-canceling woofers in de 15-inch MacBook Air zorgt bovendien voor diepere bastonen zonder vervorming, wat het een uitstekende keuze maakt voor audioliefhebbers.

13-inch M4 15-inch M4 Speakers Vier speakers Zes speakers Woofers – Force-cancelling woofers

#4 Chip: M4 zorgt voor meer kracht

Beide modellen draaien op de nieuwste M4-chip, maar er is een klein verschil in configuraties. De 13-inch MacBook Air wordt geleverd met een 10-core CPU en een 8-core GPU. Bij het 15-inch model krijg je standaard een 10-core GPU, wat een lichte prestatieboost kan geven bij grafisch intensieve taken. Dit kan handig zijn voor taken zoals videobewerking, 3D-rendering of gaming. De M4-chip zorgt daarnaast voor verbeterde AI-mogelijkheden, waardoor machine learning-taken sneller en efficiënter verlopen.

Wil je bij de 13-inch diezelfde 10-core GPU, dan kun je de upgrade los kopen. Maar daarmee wordt het prijsverschil tussen de modellen wel kleiner.

13-inch M4 15-inch M4 Chip M4 M4 CPU 10-core CPU (4 performance-cores, 6 efficiency-cores) 10-core CPU (4 performance-cores, 6 efficiency-cores) GPU 8-core GPU (uit te breiden naar 10-core) 10-core GPU Ray tracing Ray tracing met hardware-acceleratie Ray tracing met hardware-acceleratie Neural Engine 16-core Neural Engine 16-core Neural Engine Geheugenbandbreedte 120 GB/s geheugenbandbreedte 120 GB/s geheugenbandbreedte

#5 Batterij en oplader: een multifunctionele lader

Apple levert de 15-inch MacBook Air standaard met een 35W dual usb-c-oplader, waarmee je twee apparaten tegelijk kunt opladen. Dit is vooral handig als je meerdere apparaten hebt die je tegelijkertijd wilt opladen, zoals een iPhone of een iPad. Bij de 13-inch MacBook Air krijg je deze dual-oplader alleen bij de versie met de 10-core GPU. Anders wordt er een standaard 30W oplader meegeleverd, maar je hebt wel de mogelijkheid om tegen een kleine meerprijs alsnog de krachtigere 35W-oplader te kiezen.

Qua batterijduur presteren beide modellen uitstekend. Dankzij de energiezuinige M4-chip kun je tot 18 uur video afspelen op een volle lading. Bij dagelijks gebruik, zoals browsen, e-mailen en lichte productiviteitstaken, kun je zonder problemen een hele werkdag doorkomen zonder tussentijds op te laden. De 15-inch MacBook Air heeft een iets grotere batterijcapaciteit, maar omdat hij ook een groter scherm moet aansturen, resulteert dit niet in een merkbaar langere gebruiksduur in vergelijking met het 13-inch model. Dit betekent dat je ongeacht het model kunt rekenen op betrouwbare prestaties en een lange accuduur, zelfs als je onderweg bent en niet altijd toegang hebt tot een stopcontact. In combinatie met de energie-efficiënte macOS-optimalisaties kun je dus rekenen op een laptop die je zelden hoeft op te laden.

13-inch M4 15-inch M4 Meegeleverde oplader usb-c-lichtnetadapter van 30W bij 8-core M4 MacBook Air (voor €20,- extra te upgraden voor dubbele usb-c-oplader of usb-c-oplader van 70W) 35W dubbele usb-c-oplader (gratis om te ruilen voor 70W usb-c-oplader voor snelladen) Wattuur batterij 53,8 wattuur 66,5 wattuur Batterijduur draadloos internetten 15 uur 15 uur Batterijduur films kijken in de Apple TV-app 18 uur 18 uur

#6 Kosten: een lagere prijs dan vorig jaar

De prijzen van de MacBook is altijd een factor in de beslissing rondom het formaat van MacBook Air. Ten opzichte van het vorige model hebben de M4 MacBook Air-modellen een prijsverlaging doorgemaakt. De goedkoopste MacBook Air M4 13-inch is al gauw 100 euro goedkoper dan vorig jaar. Die prijsverlaging zien we bij zowel het 13- als het 15-inch model.

Er is echt wel een duidelijk prijsverschil van €300,- tussen de 13- en 15-inch M4 MacBook Air. Hoewel ze van buiten op elkaar lijken, is er wel een aantal functionele verschillen. Zo heeft het basismodel van de 15-inch MacBook Air M4 standaard een 10-core GPU. Daarnaast heeft deze MacBook meer speakers, een groter scherm een handigere oplader. In onderstaande overzicht hebben we even de basismodellen op een rijtje gezet.

13-inch M4 15-inch M4 Instapmodel €1.199,-

(8-core GPU, 256GB opslag, 16GB RAM) €1.499,-

(10-core GPU, 256GB opslag, 16GB RAM) Upgrademodel €1.449,-

(10-core GPU, 512GB opslag, 16GB RAM) €1.749,-

(10-core GPU, 512GB opslag, 16GB RAM) Topmodel €1.699,-

(10-core GPU, 512GB opslag, 24GB RAM) €1.999,-

(10-core GPU, 512GB opslag, 24GB RAM)

Overeenkomsten 13-inch vs 15-inch MacBook Air M4

Ondanks de verschillen delen de 13-inch en 15-inch MacBook Air een groot aantal kenmerken. Beide modellen hebben een strak en dun ontwerp, zonder ventilator voor een stille werking. Ze zijn uitgerust met dezelfde M4-chip, wat zorgt voor snelle prestaties en energiezuinig gebruik. Daarnaast beschikken ze allebei over een Liquid Retina-display met True Tone, een 1080p FaceTime HD-camera en Touch ID voor snelle ontgrendeling. De ondersteuning voor MagSafe-opladen en twee Thunderbolt 4-poorten maakt ze bovendien veelzijdig in gebruik, of je nu een externe monitor of accessoires wilt aansluiten.

Ook qua software-ervaring zijn er geen verschillen: beide MacBooks draaien op macOS Sequoia en profiteren van dezelfde functies zoals Continuïteit met andere Apple-apparaten, iCloud-integratie en geoptimaliseerde prestaties voor Apple Silicon. Dit betekent dat je dezelfde snelle opstarttijden, efficiënte energiebeheer en soepele gebruikerservaring krijgt, ongeacht of je kiest voor de 13-inch of 15-inch variant.

Ben je nou aan het twijfelen welke MacBook jij nodig hebt, neem dan een kijkje op de MacBook-vergelijkingspagina, waarin we een overzicht geven o er welke MacBook jij moet kiezen. Hier staan alle specificaties tegen elkaar afgezet.

Conclusie 13-inch M4 MacBook Air vs 15-inch M4 MacBook Air

Als je een compacte en lichte laptop zoekt voor onderweg, dan is de 13-inch M4 MacBook Air een uitstekende keuze. Heb je liever een groter scherm en betere audio, en maakt een iets groter formaat je niet uit? Dan is de 15-inch M4 MacBook Air de betere optie. In beide gevallen krijg je een snelle en efficiënte MacBook met de nieuwste Apple Silicon-chip.

Denk bij je keuze goed na over hoe je je MacBook Air wilt gebruiken: voor studenten en mensen die veel onderweg werken, is de 13-inch ideaal. Voor professionals die meer schermruimte nodig hebben en een krachtigere speakerconfiguratie waarderen, is de 15-inch de betere keuze.

De 13-inch M4 MacBook Air is iets voor jou als…

…je de nieuwste MacBook Air in een zo compact mogelijk formaat wilt.

…je vaak onderweg bent en een lichte, draagbare laptop zoekt.

…je van plan bent de MacBook Air te gebruiken met een of twee externe schermen.

…je de nieuwste MacBook Air voor de scherpste prijs wilt aanschaffen.

Prijzen 13-inch MacBook Air 2025 met M4-chip

Ga de 15-inch M4 MacBook Air kopen als…

…je meerdere apps tegelijk gebruikt en extra schermruimte goed kunt gebruiken.

…je je MacBook meestal op één plek gebruikt en draagbaarheid minder belangrijk vindt.

…je alles op je MacBook zelf wilt doen en geen extern scherm nodig hebt.

…je vaak met audio- en videobewerking bezig bent.

Prijzen 15-inch MacBook Air 2025 met M4-chip

Lees ook het artikel over het nieuwe MacBook kopen, waarin alle informatie staat over welke MacBooks te krijgen zijn.